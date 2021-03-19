Сотрудник лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Республики Коми принял участие в прямой линии

В Центре обеспечения деятельности администрации Главы Республики Коми состоялась прямая линия по вопросам добровольной сдачи оружия и боеприпасов к нему. На вопросы граждан ответил начальник отделения контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы майор полиции Егор Таранов.

В ходе прямой линии сотрудник Росгвардии рассказал о порядке сдачи гражданами незарегистрированного оружия и боеприпасов на возмездной основе, а также о денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Также росгвардеец напомнил, что гражданам запрещается хранение и использование найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в подразделения лицензионно-разрешительной работы и территориальные органы Министерства внутренних дел по Республике Коми.

«Добровольная сдача оружия является одним из значимых факторов предупреждения преступлений и иных правонарушений. Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, либо сообщившие достоверную информацию о месте их нахождения, согласно законодательству Российской Федерации, освобождаются от административной и уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение», — отметил майор полиции Егор Таранов.