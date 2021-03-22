Благотворительный проект писателя Олега Роя стал номинантом премии «Золотой медвежонок»

Книжная благотворительная акция «1000 книг – 1000 улыбок», организованная популярным писателем Олегом Роем совместно с Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй» была номинирована на престижную премию «Золотой медвежонок» — главную общенациональную награду в сфере товаров и услуг для детей и семей с детьми.

Проект представлен в категории благотворительная деятельность. В этой же номинации проходит другой благотворительный проект, организованный компанией «Детский мир». На вопрос журналистов о том, не страшно ли конкурировать с таким маститым соперником, Олег Рой честно признался, что не только не боится, но и считает, что в подобных сферах просто не может быть конкуренции.

«Мы не стремимся победить, а стремимся к тому, чтобы в мире было как можно больше доброго, хорошего, полезного и светлого. Особенно для наших детей! Поэтому и себе и своим коллегам из компании «Детский мир» я желаю одной победы – победы над временем, обстоятельствами и любыми трудностями в нашем деле, чтобы мы могли и дальше радовать детишек. А уж кто получит «Золотого медвежонка» уже не столь важно! Ведь «Золотой Медвежонок», как и мы, всегда обеими лапками за одно – за добро!», — отметил писатель.