Сыктывкарские росгвардейцы задержали нарушителей общественного порядка
Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми за прошедшую неделю задержали 23 человека за административные правонарушения. За это время на пульт централизованной охраны поступило 115 сигналов «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, из них в 5 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.
Так, сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение от дежурного пульта централизованной охраны о том, что в одном из общежитий по улице Старовского сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на указанный адрес. К ним обратился представитель охраны, который пояснил, что молодой человек 2001 года рождения, проживающий в общежитии, мешал работе воспитателя и охране, при этом выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания. Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.
Также тревожная кнопка сработала в двух увеселительных заведениях, где между посетителями произошли конфликты. Нарушители общественного порядка были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны.
В гипермаркете по Октябрьскому проспекту женщина 1981 года рождения совершила хищение косметики, детских товаров и продуктов питания. Сумма причиненного ущерба составила более пяти тысяч рублей. Противоправные действия были замечены сотрудниками службы безопасности, которые нажали на кнопку тревожной сигнализации.
По данным фактам проводится проверка.