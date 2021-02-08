В Республике Коми подведены итоги деятельности подразделений ЛРР по контролю за частной охранной и детективной деятельностью за 2020 год

В Управлении Росгвардии по Республике Коми в режиме видеоконференцсвязи состоялось подведение итогов деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы по контролю за частной охранной и детективной деятельностью за 2020 год.

В своём докладе врио заместителя начальника Управления Росгвардии по Республике Коми – начальника ЦЛРР подполковник полиции Николай Ануфриев отметил, что на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы состоит более 70 частных охранных организаций, под охраной которых находится более 11 200 объектов. В ходе контрольных мероприятий в отношении субъектов контроля составлено 210 протоколов об административных правонарушениях, выявлено 8 нарушений законодательства в области оборота оружия. Хищений и утрат оружия частными охранными организациями не допущено.

В прошлом году подано 1833 заявления о выдаче (продлению, переоформлению) удостоверений частного охранника, из которых 1281 заявление на выдачу нового удостоверения. В рамках контрольных функций в указанном периоде по различным основаниям аннулировано 434 удостоверения. Кроме того, старшим инспектором ОЛРР по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корткеросскому районам выявлен факт предоставления поддельных документов для получения удостоверения частного охранника. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

В подразделения лицензионно-разрешительной работы поступило 3647 уведомлений о начале (прекращении) охранных услуг. По каждому уведомлению проведена проверка исполнения требований законодательства охранной организацией. В ходе проверок сведений изложенных в уведомлениях выявлено 23 нарушения, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц и 11 – в отношении юридических лиц.

В целях повышения эффективности взаимодействия частных охранных организаций и правоохранительных органов в охране общественного порядка при Управлении Росгвардии по Республике Коми создан Координационный совет. С частными охранными организациями заключено более 80 соглашений о содействии МВД и Росгвардии в охране общественного порядка, предусматривающих как обеспечение контроля за прилегающей к охраняемому объекту территорией, так и организацию совместных патрулей на базе ГБР ЧОО.

В результате содействия правоохранительным органам работниками частных охранных организаций задержано 567 граждан, из которых за совершение правонарушения задержано 532 гражданина, а по подозрению в совершении преступления — 44.