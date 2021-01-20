✳ Вести Тимана. Сосногорск | 20.01.2021

▫ Благоустройство территорий кладбищ в населенных пунктах муниципалитета обсудили на днях в администрации района. По информации управления ЖКХ, всего на территории городского поселения «Сосногорск», без учета Нижнего Одеса и Войвожа, существует 11 кладбищ, действующих из которых – 9, восемь в поселках и одно в городе, по улице Гайдара.

▫ На прошедшей неделе в стенах сосногорского филиала Общественной приемной Главы Республики Коми состоялась «прямая линия» на тему пенсионного обеспечения в период пандемии коронавирусной инфекции.

▫ В этом году изменяется прием заявлений на зачисление детей в первые классы. Первая волна начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. В этот период заявления принимаются от лиц, чьи дети имеют право на первоочередной и преимущественный прием в образовательную организацию, а также от родителей, чьи дети проживают на территории, закрепленной за школой.