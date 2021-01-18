✳ Вести Тимана. Сосногорск | 18.01.2021

▫ В Республике Коми сохраняются аномальные холода. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах температура воздуха может опуститься до -45 градусов. В этот период важно соблюдать меры предосторожности, отмечают специалисты, ведь риск получить обморожения очень велик.

▫ 2020 год привнес в нашу жизнь много неудобств и ограничений. Пандемия коронавирусной инфекции вмешалась и в сферу образования. Но, несмотря на это, достичь удалось многого.