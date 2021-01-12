В Управлении Росгвардии по Республике Коми начался зимний период обучения

В рамках начала зимнего периода обучения в подразделениях Управления Росгвардии по Республике Коми для сотрудников и военнослужащих организованы специальные занятия. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой обучение проходит дистанционно.

Военнослужащие и сотрудники ведомства изучают учебные материалы и видеофильмы, где представлены теоретические и практические занятия по основным предметам профессиональной подготовки, в том числе служебной, физической, огневой, медицинской и правовой. Личный состав ведомства закрепляет знания по правилам оказания первой медицинской помощи, алгоритмам действий в нестандартных ситуациях, возникающих при несении службы, основным требованиям правил безопасности при обращении с боевым оружием и специальными средствами.

В ходе обучения росгвардейцы пройдут необходимый курс подготовки, направленный на повышение уровня их профессионализма и готовности подразделений к выполнению служебно-боевых задач.