Опрос ОНФ: Сельская ипотека – самое популярное направление госпрограммы по поддержке сельских территорий

Льготное кредитование на покупку и строительство жилья – сельская ипотека является самым востребованным направлением госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Это показал опрос, который провели активисты ОНФ и Российского союза сельской молодежи на площадке комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий.

В анкетировании на тему осведомленности сельских жителей о госпрограмме приняли участие 4,2 тыс. человек из 79 регионов. В результате 14% опрошенных сообщили, что они сами или их знакомые участвуют в сельской ипотеке.

«Но остается открытым вопрос – насколько она «сельская». Ведь зачастую льготный кредит идет на покупку жилья во многоквартирных домах возле крупных городов, которые расположены на пока еще условно сельских территориях, либо на коттеджи в поселках вокруг городов. Правда, недавно в правила предоставления сельской ипотеки внесли изменения: ограничили до пяти этажей высоту домов, подпадающих под программу. А в качестве первоначального взноса стало возможно использовать материнский капитал. Хочу поблагодарить коллег из Минсельхоза за эти важные нововведения», – отметила член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина на заседании общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ.

Она также предложила упростить требования к подрядным организациям для строительства или завершения строительства частных домов.