В ОНФ дали оценку реализации нацпроекта по МСП, мерам поддержки бизнеса и внесли предложения правительству о том, что необходимо доработать

Итоги двух лет работы национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», его адаптацию к ситуации пандемии, реализацию государством антикризисных мер и их эффективность обсудили эксперты ОНФ на круглом столе с участием главы министерства экономического развития Максима Решетникова. Модератором дискуссии стал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель профильной тематической площадки ОНФ Сергей Когогин.

«2020 год бросил много вызовов бизнес-сообществу. Ограничительные меры негативно сказались на подавляющем большинстве предприятий. И самым незащищенным в этот кризис, конечно, стал малый и средний бизнес. Правительством были введены беспрецедентные меры поддержки. От лица предпринимательского сообщества выражаю признательность правительству, – сказал, открывая встречу, Когогин. – Коронавирус с нами не на один день, а значит, нам нужно искать пути взаимодействия для жизни в новых реалиях, вовремя актуализировать свою бизнес-модель, пересмотреть алгоритмы работы и выйти из кризиса еще более сильными. Уверен, что большинству наших предпринимателей это по силам»,

Основным докладчиком на круглом столе стал министр экономического развития. Максим Решетников подчеркнул, что сейчас сложно отделить национальные проекты от антикризисных мер, в любом случае, по мнению главы ведомства, нацпроект полностью адаптирован к новой реальности.

«Самые крупные меры поддержки связаны с льготным кредитованием. Программа ФОТ 2.0 будет действовать до 1 июля 2021 года, под защитой программы – 1,2 миллиона рабочих мест. Государство полностью субсидирует процентную ставку по кредитам на сумму 100 миллиардов рублей. По кредитам с последующим списанием выдано 416 миллиардов рублей. Мы смогли поддержать 5,4 миллиона человек, и эти рабочие места находятся под защитой, так как вопросы списания напрямую связаны с сохранением рабочих мест. По итогам мониторинга, 95% заемщиков сохраняют свои коллективы, рассчитывая на списание кредитов», – сообщил министр. Здесь же он отметил роль активистов ОНФ, которые в сжатые сроки проверили реализацию мер госсподержки на местах.

«Благодаря ОНФ, мы вовремя получили информацию, что банки добавляют свои условия к государственным программам и утвержденным правительством требованиям. На основе материалов мониторинга была проведена большая разъяснительная работа с банками, внимательно проанализированы данные по доле отказов в кредитах. На сегодняшний момент по программе ФОТ 2.0 в банки обратилось 374 тыс. заемщиков, из них 40% получили отказ, и это соответствует итогам опроса ОНФ. На сегодняшний момент условия программы ФОТ 2.0 – самые лояльные. Расширен перечень пострадавших отраслей, и для микропредприятий есть возможность кредитоваться как по основному, так и по дополнительным кодам ОКВЭД», – напомнил Максим Решетников.

О работе по региональным мерам поддержки МСП и помощи индустриальным паркам экспертам рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

«В течение года мы по просьбе малого и среднего бизнеса из субъектов работали над возобновлением постановления по поддержке кластерных проектов. Оно востребовано, по нему мы возмещали до 30% прямых затрат на проекты и затраты на обслуживание кредитов. В основном это предприятия малого и среднего бизнеса (95% – малого), и, как правило, это стимулирование поставщиков для компонентной базы второго, третьего и четвертого уровней. С 2021 года мы возобновляем эту программу, создали 76 кластеров, 50 из них включены в реестр Минпромторга и уже получают поддержку. Трудоустроены более 30 тыс. человек, результатом является продукция, которая выпускается в рамках импортозамещения, более чем на 70 миллиардов рублей. А федеральный бюджет в рамках этой программы получил отчисления более 12 миллиардов рублей», – заявил Беспрозванных.

Председатель попечительского совета Бизнес-платформы ОНФ, заместитель председателя правления Альфа-банка Владимир Сенин предложил присутствующим представителям министерств поработать над законодательным закреплением возможности работы банков с клиентами из числа МСП посредством видео-конференц-связи, а для проработки этого вопроса использовать потенциал Бизнес-платформы ОНФ: «Задача – сделать возможным, чтобы субъект МСП мог встать на банковское обслуживание и получить кредит, вообще не выходя из дома или офиса».

Тему цифровизации поддержал эксперт ОНФ, директор компании «Металл Трейд» Станислав Каменецкий. «Деньги, поддержка бизнесу сегодня нужны точно в срок. Сроки получения поддержки увеличиваются в связи с необходимостью перевода сотрудников в банках и институтах развития на режим удаленной работы. И если работа с электронными документами проходит в штатном режиме, то работа с оригиналами усложнена и затруднена. Сроки затягиваются из-за необходимости предоставлять документы поочередно в институты развития и в банки в тех случаях, когда поддержка оказывается совместно несколькими структурами. Нужно активно переходить к цифровизации мер поддержки, создавать единое пространство для взаимодействия бизнеса, банков и государственных органов».

Внести изменения в методику оценки кадастровой стоимости земель предложил сопредседатель ставропольского регионального штаба ОНФ Виктор Надеин: «В соответствии с действующей методикой скачок стоимости произошел в разы. Мы сейчас занимаемся этим вопросом на уровне региона, отрабатываем с региональными министерствами в ручном режиме. Но если по линии предпринимательства у нас 54 объекта, то по линии производственной деятельности – 8730, а это в ручном режиме уже не сделаешь. В 2022 году будет общефедеральная оценка кадастровой стоимости, а мы предлагаем в начале 2021 года проанализировать на федеральном уровне, как прошла кадастровая оценка стоимости земель сельхозназначения. Потому что если у предпринимателя повышается стоимость кадастровой оценки в 10 раз, то, конечно, меры поддержки отходят на второй план».

О необходимости усиленного информирования граждан о преимуществах и вообще о существовании налога на профессиональный доход и режима самозанятости напомнил эксперт Бизнес-платформы ОНФ, сооснователь сервиса Youdo Денис Кутергин. «Только 7% заказов у самозанятых на нашей платформе размещают частные лица. То есть подавляющее большинство заказчиков, задействующих самозанятых, – представители бизнеса. При этом самая большая проблема бизнеса активнее использовать этот сегмент исполнителей – боязнь и незнание, что будет дальше. Я слышу в 90% случаев: мы боимся, закон сформулирован очень широко, нет достаточной судебной практики, есть страх, что через некоторое время эти отношения могут переквалифицировать как трудовые, – отметил эксперт. – Мы на платформе ОНФ вместе с Рострудом и Федеральной налоговой службой постарались создать памятку, где понятным языком изложили, что можно, что нельзя и какие последствия могут быть за это. Предлагаю министерствам подумать о продолжении разработки подобных информационных продуктов и их распространении среди предпринимателей, чтоб хотя бы базовые вопросы этот документ у граждан снимал».

Все предложения, прозвучавшие на круглом столе, ОНФ обобщит в резолюции и направит в правительство для дальнейшего обсуждения.