Эксперты ОНФ попросили Банк России разобраться в приложениях по оформлению мелких ДТП

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» направили письмо в Банк России с просьбой дать разъяснения по работе и функционалу мобильных приложений для оформления мелких ДТП в формате Европротокола. Кроме того, общественники призывают автовладельцев быть внимательными и самим изучать функционал мобильных приложений по оформлению ДТП до аварии во избежание финансовых потерь.

В последнее время в СМИ участились сообщения, что с ноября 2020 г. электронное оформление извещения о ДТП стало доступно на всей территории России. До этого суперсервис «Оформление европротокола онлайн» в пилотном режиме был доступен на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также Республики Татарстан.

Для электронного оформления необходимо мобильное приложение «Помощник ОСАГО», права на которое принадлежат Российскому союзу автостраховщиков и которое можно бесплатно установить через Google Play или AppStore. При этом эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» стали получать обращения от граждан, которые путаются, в какой именно программе необходимо оформлять ДТП.

Дело в том, что Российский союз автостраховщиков, помимо приложения «Помощник ОСАГО», разработал также и приложение «ДТП.Европротокол», которое почти пять лет помогает увеличить лимит страховой выплаты при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции. Приложение формирует и передает в информационную систему фотоматериалы о повреждении транспортных средств, об их расположении на месте ДТП и применяется только совместно с бумажным извещением о ДТП.

В СМИ широко освещается возможность электронного оформления извещения о ДТП, но никто не делает акцент на том, что для этого необходимо применять приложение «Помощник ОСАГО».

«Автовладельцы ищут приложение для оформления ДТП только в момент аварии и пользуются приложением «ДТП.Европротокол», наименование которого перекликается с наименованием суперсервиса. Информация из СМИ убеждает их в том, что приложение от Российского союза автостраховщиков позволяет оформить все необходимые документы о ДТП. Покинув место ДТП без составления бумажного извещения, граждане, воспользовавшиеся приложением «ДТП.Европротокол», рискуют остаться без страхового возмещения. На наш взгляд, это хоть и ненамеренное, но введение в заблуждение потребителя. Мы не снимаем ответственности с автовладельцев и призываем их изучать весь функционал приложений в спокойной обстановке, а не в стрессовой ситуации в момент аварии. Вместе с тем мы считаем, что необходимо и в приложении «ДТП.Европротокол» прямо указать, что его применение без оформления бумажного извещения о ДТП не позволяет рассчитывать на страховое возмещение», – заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она также сообщила, что в своем обращении в Банк России эксперты предложили рассмотреть вопрос о закрытии проекта «ДТП.Европротокол» или его объединении с «Помощником ОСАГО».

Эксперты также отметили, что автовладельцы в момент ДТП часто обращаются в колл-центры Российского союза автостраховщиков (РСА) и своих страховых компаний по вопросам использования мобильных приложений. Но, к сожалению, операторы дают неполную или недостоверную информацию о том, каким именно приложением необходимо пользоваться при оформлении ДТП.

«На наш взгляд, решить эту проблему поможет дополнительное обучение сотрудников колл-центров РСА и страховых компаний о порядке оформления ДТП через мобильные приложения, чтобы впредь операторы по незнанию или намеренно не вводили страхователей в заблуждение и не создавали таким образом потребителям финансовых потерь», – заключила Лазарева.