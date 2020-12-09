Пожары, сорванные сроки и отсутствие лицензии: с чем сталкиваются активисты Народного фронта во время проверки ФАПов

Активисты проекта ОНФ «Село. Территория развития» и Российского союза сельской молодежи (РССМ) продолжают по поручению Президента РФ Владимира Путина следить за тем, как в регионах строят фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Ежедневно общественники выезжают в села, чтобы увидеть, насколько объекты готовы к работе, проверить их оснащение, подъездные пути к ФАПам, а также их доступность для маломобильных граждан.

23 ноября в стране стартовал второй в этом году этап мониторинга. За это время активисты проверили 333 ФАПа. Они выяснили, что 186 из них сданы, причем 37 – раньше срока, определенного контрактами. В 15 ФАПах в Краснодарском крае, Брянской, Костромской, Курганской, Ростовской, Самарской, Челябинской областях и других регионах уже принимают пациентов.

А вот, к примеру, астраханские общественники, проверившие при поддержке регионального исполкома ОНФ места строительства тринадцати ФАПов, выяснили, что ни один из них не был сдан в срок, а на трех – строительство даже и не начиналось.

«В этом году в регионе должны были появиться около 30 ФАПов, пока у нас есть информация о 18 заключенных контрактах. Те объекты, которые мы уже проверили, хоть и с опозданием, но построены. Однако о начале приема пациентов речи нет, ФАПы не могут приступить к работе без лицензий. Мы обращаемся в региональный минздрав с просьбой ускорить процесс лицензирования. Ведь люди увидят результат нацпроекта «Здравоохранение» только тогда, когда ФАП приступит к работе», – отметил координатор проекта «Село. Территория развития» в Астраханской области, председатель регионального отделения РССМ Александр Бочарников.

Проблемы со сроками строительства есть и в Республике Марий Эл. Активист проекта «Село. Территория развития» Кирилл Алексеев сообщил, что из 17 проверенных им ФАПов только один был похож на завершенный объект. Уточнить информацию о ходе работ было не у кого – строителей на месте не оказалось. При этом в соответствии с контрактами семь фельдшерско-акушерских пунктов должны быть построены до 1 декабря, еще три – до конца года, остальные – к середине января.

Свидетелями непростой ситуации оказались общественники в Республике Алтай. Там в селе Шиба Онгудайского района на строящемся ФАПе произошел пожар. Огонь уничтожил кровлю, частично сгорели потолочные перекрытия. Причиной называют нарушения системы отопления – потолок как следует не изолировали от дымовой трубы.

«Мы не можем провести мониторинг в полном объеме – у нас нет информации о проектно-сметной документации из-за того, что сведения о ФАПах отсутствуют в реестре госзакупок. В региональном минздраве пояснили, что ведомство не проводило конкурсный отбор подрядной организации по строительству объектов, а планирует купить уже построенные пункты», – сообщила координатор проекта «Село. Территория развития» в Республике Алтай, председатель регионального отделения РССМ Мария Ардиматова.

Мониторинг строительства ФАПов, которым занимаются активисты, стратегически очень важен, подчеркнула координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.

«В большом количестве регионов мы видим серьезные задержки по строительству или получению лицензии. А ведь в любой момент жителям сел может потребоваться экстренная помощь в связи с коронавирусом, которую недостроенный ФАП им не окажет. Я уже не говорю о всех прочих заболеваниях, которыми страдают люди», – сказала Оглоблина.

Напомним, второй этап мониторинга строительства, ремонта и оснащения ФАПов продлится до середины декабря. Проконтролировать эту работу Народному фронту поручил в своем послании Федеральному собранию РФ глава государства.