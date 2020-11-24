В ДЕРЕВНЮ на РЫБАЛКУ / Зимняя РЫБАЛКА на ОКУНЯ / РАЗВЕДКА новы МЕСТ

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друзья всем привет. решили снова выбраться на рыбалку. как говорится у нас очередная авантюра. выехали на пробную рыбалку в деревню. в данной деревне зимой мы еще не ловили. зимняя рыбалка состоялась. ловился в основном окунь. зимняя рыбалка на окуня в деревне была немного сложная. путь до курьи очень близкий. а сложность состоялась в том что рыба оказывалась клевать и окуня постоянно приходилось искать. да и погодные условия на рыбалке в деревне не сильно порадовали. всю рыбалку дул холодный и ожигающий ветре. но на то и зимняя рыбалка. причем на севере это норма. очень ждем когда все таки встанет наша река печора. и тогда уже за налимами. какой у нас получился улов на зимней рыбалке на окуня вы увидите в ролике. вся одежда и снасти в описании.будем стараться почаще выезжать на зимнюю рыбалку и радовать вас хорошими кадрами.

Выбирайтесь в походы, на зимнюю рыбалку Да и просто на свежий воздух.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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