ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА на ОКУНЯ 2020-2021 / ТАЕЖНОЕ озеро ОЧЕРЕДНОЙ раз НЕ ПОДВЕЛО / ОКУНЬ на МОРМЫШКУ

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друзья всем привет. пока река не встала мы решили выбраться в очередной раз на зимнюю рыбалку на таежное озеро. таежное озеро нас сначала не хотело принимать. мы уже думали что зимняя рыбалка пошла на смарку из за высокого перепада атмосферного давления. но не тут то было. благодаря поискам и грамотной разведке на таежном озере рыба была найдена и зимняя рыбалка удалась. окунь категорически игнорировал все блесны, балансиры и клевал исключительно на мормышку. ловля окуня на мормышку очень увлекательная рыбалка. это резкие поклевки. ты держишь зимнюю удочку в руке и чувствуешь как окунь нападает на твою мормышку. и нам ничего не помешало поймать рыбу.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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