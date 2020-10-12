Сотрудники сыктывкарского ОМОН обеспечили охрану общественного порядка при проведении операции «Нетрезвый водитель»

В период с 09 по 11 октября 2020 года сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности при проведении сотрудниками ГИБДД профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сов. Сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 16 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, в том числе один водитель сел за руль в состоянии опьянения повторно.

В рамках операции проведены массовые проверки сыктывкарских водителей. Стражи порядка останавливали проезжающий транспорт и проверяли документы, предусмотренные ПДД РФ. При выявлении административных правонарушений в области правил дорожного движения правонарушители были привлечены к административной ответственности.

Бойцы ОМОН привлекаются для участия в охране общественного порядка в профилактических мероприятиях, направленных на повышение безопасности дорожного движения.