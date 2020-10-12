ОНФ в Коми добился ремонта дороги и установки освещения на самом опасном школьном маршруте в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми по итогам рейдов акции «Дорога в школу» добились ремонта дороги и установки освещения на самом опасном школьном маршруте в Сыктывкаре — от микрорайона Южный до школы №24. Власти города прислушались к общественникам и организовали работы по исправлению недостатков. Общественники также договорились об обустройстве других школьных маршрутов в муниципалитете.

Ремонт дороги и установка освещения на пути в школу №24 в Сыктывкаре — это окончательный этап улучшений, которых добился ОНФ в Коми на этом уже бывшем опасном маршруте. Ранее общественники с привлечением предпринимательского сообщества организовали строительство на этом участке деревянного мостка через болото.

В 2019 г. ОНФ в Коми на основании сигналов жителей и проведенного мониторинга в рамках акции «Дорога в школу» признал маршрут от микрорайона Южный до школы № 24 на улице Морозова в Сыктывкаре самым опасным. Несмотря на обращения общественников, долгое время со стороны власти никаких мер не принималось.

«Но активисты ОНФ в Коми не оставили этот опасный школьный маршрут без внимания: продолжили встречаться и обсуждать вопрос с представителями администрации. В итоге общими усилиями с привлечением предпринимательского сообщества были достигнуты результаты», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Коми, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Елена Шумилова.

Так, уже после проведения субботника по строительству деревянного мостка через болото, в сентябре 2020 г. активисты ОНФ в Коми провели рейд с представителями администрации Сыктывкара. Договорились довести обустройство маршрута до конца – ведь на пути была еще разбитая грунтовая дорога и отсутствовало освещение возле гаражного комплекса. На этот раз власти выполнили обещание в срок – грунтовую дорогу выровняли, уложили на ней асфальтовую крошку, а также установили уличные фонари. В октябре 2020 г. общественники провели рейд и убедились в надлежащем исполнении взятых властью обязательств.

По итогам акции «Дорога в школу» в августе-сентябре 2020 г. активисты ОНФ в Коми провели совещание с руководством администрации Сыктывкара. Общественники достигли договоренности об устранении выявленных недостатков на пути в другие учебные заведения — школы №6 (отсутствие пешеходных ограждений), №35 (отсутствие пешеходных ограждений и предупреждающих светофоров), №11 (отсутствие знака, запрещающего парковку вблизи выхода с территории школы), №22 (отсутствие знаков «Дети»), Технический лицей (отсутствие пешеходных ограждений).

Первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов сообщил на встрече о подготовке городской программы по устранению всех дорожных недостатков на пути к учебным заведениям, в том числе детским садам. Он поблагодарил общественников за неравнодушное отношение к вопросу и помощь в его решении.

«Активисты ОНФ в Коми взяли на контроль выполнение договоренностей. Общественники продолжат мониторинг «Дорога в школу», — подвела итог Шумилова.