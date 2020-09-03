Эксперты ОНФ попросили председателя Госдумы привлечь их к обсуждению поправок в закон о лизинге

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» направили в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина письмо с просьбой привлечь их к обсуждению законопроекта по урегулированию оформления сделок обратного лизинга в отношении граждан, не являющихся предпринимателями. Необходимо рассмотреть возможность запрета использования механизма возвратного лизинга для физлиц, чтобы пресечь недобросовестные практики на рынке и исключить случаи изъятия имущества у людей, подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Тема многочисленных нарушений прав граждан по сделкам обратного лизинга поднималась в том числе на встрече с президентом Владимиром Путиным в ходе пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» еще в 2019 г. По его итогам было дано поручение Генпрокуратуре РФ при участии Росфинмониторинга и Банка России провести проверку соблюдения законодательства лизинговыми компаниями и физлицами, заключившими договоры купли-продажи и договоры лизинга. В соответствии с ними физлицо обязуется продать транспортное средство (предмет лизинга) лизингодателю (покупателю) и одновременно выступает в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения. При необходимости Генпрокуратура РФ, Росфинмониторинг и Банк России должны были представить предложения по совершенствованию законодательства, касающегося повышения уровня правовой защищенности физлиц при заключении и исполнении таких договоров (пункт 9 перечня поручений президента Российской Федерации от 20 июля 2019 г. №Пр-1418). По итогам проверки прокуратура выявила факты массовых нарушений прав граждан при заключении договоров обратного лизинга. Они касались как введения в заблуждение граждан при совершении сделки, так и сопутствующих нарушений законодательства о рекламе, о размещении информации и др. Вместе с тем последовавшие санкции – в основном штраф в размере 200 тыс. руб. – для этого рынка не существенны. Нарушители продолжают работать и игнорировать права потребителей, подчеркивают эксперты Народного фронта. «Если для потребительского кредитования существуют жесткие рамки – специальные реестры, ограничение размера ставок и штрафов, надзор и так далее, то для кредитования под залог автомобиля не существует никаких ограничений – любое лицо, любые ставки, любые штрафы. Это порождает полное беззаконие, особенно в наиболее бедных регионах. И это является одним из факторов, которые могут вызвать социальную напряженность», – подчеркнула Лазарева. В январе прошлого года в первом чтении был принят законопроект №586986-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности». В текущей редакции он предусматривает введение регулирования деятельности только лизинговых компаний, связанных с государством и получающих меры господдержки. Они относятся к числу некредитных финансовых организаций и регистрируются путем внесения сведений в реестр субъектов лизинговой деятельности Банка России. Также вводится саморегулирование на лизинговом рынке для лизинговых компаний, сведения о которых внесены в этот реестр. В то же время законопроект не ограничивает занятие лизинговой деятельностью для компаний, сведения о которых не будут занесены в реестр. Участники лизингового рынка, не претендующие на получение государственных преференций, могут не участвовать в программе повышения прозрачности лизинговой деятельности и не входить в реестр. В случае отсутствия сведений о них в реестре и невыполнения других норм законопроекта к ним не будут предъявляться санкции или иные меры реагирования, пояснила Лазарева. «Сейчас на рассмотрении парламентариев находятся две редакции поправок в закон «О лизинге». Условно – поправки Минпромторга России и поправки Банка России. Первые находятся исключительно в русле концепции законопроекта, предложенной к первому чтению, и не содержат в себе какие-либо механизмы повышения уровня защиты прав граждан. Поправки ЦБ, напротив, направлены на наведение порядка среди участников профильного рынка. Их принятие приведет к некоторым положительным изменениям. Например, эта редакция предусматривает, что право заключать сделки по схеме возвратного лизинга смогут только те компании, которые будут состоять в реестре. Одновременно устанавливается минимальный размер капитала для этих компаний и обязательность состоять в профильной саморегулируемой организации, как это сейчас происходит, например, на микрофинансовом рынке», – уточнила Лазарева. В своем письме к Володину эксперты ОНФ попросили привлечь их к обсуждению, чтобы ускорить прохождение законопроекта в Госдуме и рассмотреть возможность его доработки в целях повышения эффективности защиты прав граждан. В частности, необходимо дополнительно рассмотреть возможность запрета использования механизма так называемого обратного лизинга в отношениях с гражданами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.