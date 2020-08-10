В День физкультурника активисты ОНФ провели спортивные мероприятия

Народный фронт в рамках акции #МыВместе провел в регионах спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Марафоны, спортивные эстафеты, велосипедные заезды, соревнования по водным видам спорта, брейк-дансу, паркуру и сдача норм ГТО прошли в парках, стадионах и спорткомплексах российских регионов в ходе всероссийской акции «Физкульт-привет!». Заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев: «Во всех регионах страны представители Народного фронта – люди очень активные. И поэтому мы с радостью присоединились к всероссийской акции «Физкульт-привет!» и провели спортивные мероприятия для детей и взрослых. День физкультурника — это ведь не только день работников отрасли, но и праздник здоровья и спорта в целом, возможность еще раз напомнить гражданам о пользе пусть даже самой простой зарядки. Наше общество стремится к здоровому образу жизни, а мы всегда готовы им в этом помочь». В столичном парке «Садовники» людям с ограниченными возможностями здоровья предложили поиграть в дартс, шашки, питангу и минигольф. Для детей была предусмотрена отдельная программа. В симферопольском парке имени Юрия Гагарина спортивные клубы провели показательные выступления по боевым видам искусств, мастер-классы по танцам, спортивной гимнастике и акробатике. Около 300 человек сдавали нормы ГТО, играли в домино и дартс, участвовали в велосипедных гонках и турнире по киберфутболу в Ярославской области. В Валдайском национальном парке Новгородской области состоялся триатлон (плавание, велогонка и бег). В городском саду Боровска Калужской области инструктор ушу Александр Макушин провел физкультурное занятие для пожилых. В Ивановской области участники марафона прошли 10 тыс. шагов и зафиксировали свой результат с помощью гаджетов. В Астраханской области вместе с медработниками провели турнир по игре в тактический пейнтбол. В Кабардино-Балкарии 60 человек поучаствовали в «Веломарафоне против наркотиков», а в Омской области велосипедисты доставили нуждающимся семьям продуктовые наборы. Ветераны Великой Отечественной войны, которые ранее стали героями всероссийского фотопроекта «75 правил жизни победителей» и по-прежнему занимаются спортом, поздравили с Днем физкультурника молодое поколение. В частности, поздравления прозвучали от 96-летнего Валентина Жукова из Майкопа, который до сих пор занимается велоспортом, и 94-летней Александры Бурцевой, почетного работника физической культуры и спорта Курской области.