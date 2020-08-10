ОНФ направит в правительство предложения по ужесточению наказания за издевательство над животными

Народный фронт направит в правительство предложения по ужесточению ответственности за недобросовестное обращение с животными. Так, привлечь к суду за живодерство предлагается с 14 лет. В КоАПе необходимо закрепить ответственность за истязание животных, не повлекшее их гибель. Кроме того, могут вырасти штрафы для хозяев, нарушающих правила выгула домашних животных. Прежде всего, эксперты выступили за внесение поправок в статью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ). Возраст уголовной ответственности за издевательство над животными предлагается установить с 14 лет, а не с 16, как сейчас. Ответственность за истязание животных, не повлекшее их гибель или увечье, должна быть закреплена в КоАП. Наказание предусматривается и за выращивание собак, кошек для того, чтобы получить из них мясо, шкуры или внутренние органы, сообщило РИА ФАН. Также эксперты намерены, чтобы привлекали к ответственности за зоофилию, организацию боев животных, жестокую эксплуатацию, попрошайничество с животными. Санкции необходимо ужесточить и за неправильную транспортировку животного, если она привела к потере его здоровья. Строже наказывать общественники призывают и за нарушение правил выгула собак, в том числе появление животного без поводка или намордника, особенно на детских площадках и в транспорте. Если из-за халатности или неосторожности хозяина домашнее животное напало на постороннего человека, причинило вред его здоровью или имуществу, наказание для владельца должно быть более жестким, нежели сейчас. Не менее важно урегулировать порядок обязательного учета животных, а также предусмотреть ответственность за уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек против бешенства в ветеринарных учреждениях, подчеркнули эксперты. Вице-спикер Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева напомнила, что слышать надо, как и тех, кто горой стоят за животных, так и тех, кто возмущен, когда бродячие собаки нападают на людей. «Защищать надо не только животных, но и людей от животных. ОНФ на это обратил внимание. Выгул собак без намордников рядом с детскими площадками, нападение животных на людей, нападение на других животных… – Практика показывает, что привлечь хозяина собаки к ответственности достаточно тяжело. Поэтому некоторые положения КоАП действительно требуют уточнений. Общественникам и полиции в этом вопросе тоже надо активнее взаимодействовать», – отметила она. Закон «Об ответственном обращении с животными…» десять лет просто лежал в Госдуме без движения: «Для нас всех большая победа то, что он все-таки был принят (в декабре 2018 года. – прим. ред). Дальше должны идти подзаконные акты. Они, к сожалению, далеко не все разработаны. И обязательно – ответственность. Только тогда закон может реально заработать», – резюмировала Тимофеева. В июле ОНФ провел круглый стол, на котором эксперты отметили – в российских субъектах отсутствуют эффективные механизмы привлечения живодеров к ответственности. Ситуация ухудшается даже в ранее благополучных регионах. В результате было принято решение сформировать предложения зоозащитников и направить их в Министерство юстиции и Государственную думу.