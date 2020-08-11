Тонны помета в лесах: ОНФ в Коми обнаружил токсичные отходы, которые якобы были ликвидированы

Эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми обратились в управление Росприроднадзора по республике и в региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды с предложением разработать меры по ликвидации опасных свалок промышленных отходов в лесной зоне Сыктывдинского района. Общественники обнаружили отходы в лесу в районе 16-го и 18-го километров автодороги Койты – Мандач. При этом по документам — объекты ликвидированы, а земли восстановлены.

Токсичный объект в районе 16-го километра (5-й и 6-й кварталы Эжвинского участкового лесничества) – место, куда ранее сливали отходы птицефабрики «Зеленецкая». После прекращения данной практики, около десяти лет назад, комитет лесов Коми передал участок в аренду ООО «СевЛесПил». На основании проекта освоения лесов арендатор должен был ликвидировать свалку и рекультивировать земельный участок, в том числе высадить молодые деревца сосны. Работы по документам сданы в 2016 г.

В ходе рейда общественники увидели, что работы успешно проведены только на бумаге, на самом же деле отходы птицефабрики (тонны помета птицы) образовали токсичное озеро. Лесная зона и близлежащие водные объекты продолжают подвергаться заражению и загрязнению, в районе стоит нестерпимый запах.

Второй опасный объект в лесу общественники обнаружили в районе 18-го километра дороги Койты — Мандач (14-й и 38-й кварталы Сыктывкарского участкового лесничества) — это бывший карьер, в котором ранее также складировались органические отходы местной птицефабрики. По договору аренды лесного участка, та же компания ООО «СевЛесПил» точно так же должна была произвести ликвидацию объекта и провести рекультивацию, в том числе биологическую – высадить деревья. Но в реальности ликвидации токсичного объекта не было: отходы птицефабрики и здесь затопили якобы рекультивированную территорию.

Общественники установили, что техническую рекультивацию объектов арендатор произвел с использование собственных производственных отходов лесопиления – опилок и коры деревьев. Эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» в Республике Коми отметили, что такие древесные отходы, как опилки и кора деревьев, относятся к IV и V классам опасности. По мнению экспертов, рекультивация земли с их использованием – это фактически захоронение отходов.

Между тем это не первый случай ликвидации свалок в Сыктывдинском районе на бумаге. В мае 2019 г. ОНФ в Коми уже обращался в прокуратуру по свалке промышленных отходов в районе поселка Язель. Мусорный объект тоже якобы был убран, а территория рекультивирована. Тогда в ходе совместного рейда общественники и представители надзорных органов убедились, что это не так. Государственные органы обратились в суд, разбирательство продолжается.

«В Коми очень непростая ситуация с коммунальными отходами, «мусорная реформа» дает сбои, жители справедливо возмущаются. В то же время годами в наших лесах творится беспредельное безобразия с промышленными отходами. А ведь лес – это главное богатство нашего региона, с ним во многом связанна жизнь коренного населения. Такое отношение к природе, к достоянию людей просто недопустимо. Считаем, что органы власти в республике должны принимать более жесткие меры к тем, кто так беззастенчиво губит природу. Мы обратились в Росприроднадзор и минприроды Коми с предложением разработать конкретные меры по ликвидации выявленных опасных свалок в лесу и взять решение вопроса на особый контроль», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.