ОНФ в Коми обратился к властям для ликвидации свалки и приведения в порядок территории у тепломагистрали на улице Морозова в Сыктывкаре

Активисты ОНФ в Коми обратились в администрацию Сыктывкара с просьбой принять меры по ликвидации крупой свалки и загрязнения территории рядом с тепломагистралью в районе дома №176 по улице Морозова. Некогда здесь находилась контейнерная площадка. Сейчас в этом месте, облюбованном бомжами, находятся горы коммунальных отходов.

Общественники попросили местные власти определить собственника территории и обязать привести ее в порядок.

Активисты ОНФ в Коми также попросили администрацию обязать собственника тепломагистрали устранить в этом месте существенное нарушение изоляции промышленного объекта. Ведь потеря тепла без такой изоляции в итоге ложится на плечи потребителей.

Напомним, Народный фронт проводит мониторинговую акцию «С теплом – труба», чтобы коммуникации находились в надлежащем состоянии. Ранее активисты ОНФ в Коми добились исправления плохого состояния труб теплоснабжения в районе дома № 72 в поселке городского типа Верхний Чов, труб рядом с детскими садами № 14 и № 112 и школы № 43, дома № 22б на улице Зои Космодемьянской в Сыктывкаре.