С этой КОПТИЛЬНЕЙ справится ДАЖЕ РЕБЕНОК / ХОЛОДНОЕ копчение В ДОМАШНИХ условиях
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друзья всем привет. Хотели предложить вашему вниманию коптильню холодного копчения. если вы хотите себя побаловать деликатесами то эта коптильня именно для вас. сама коптильня и ящик для копчения выполнены очень качественно. с первых минут как коптильня попала нам в руки вызывает доверие. коптильня сделана настолько качественно что как она попала к вам в руки ее сразу хочется запустить и посмотреть дымогенератор в действии. после запуска коптильни сразу хочется приготовить какую нибудь вкусняшку своими руками. по возможности постараемся вам показать много интересных рецептов холодного копчения. если у вас есть интересные рецепты холодного копчения то обязательно делитесь ими с нами и постараемся их приготовить.
Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!
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Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану
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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g
Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY
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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN
Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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