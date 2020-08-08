С этой КОПТИЛЬНЕЙ справится ДАЖЕ РЕБЕНОК / ХОЛОДНОЕ копчение В ДОМАШНИХ условиях

Коптильни hobbi smoke можно приобрести тут — https://bit.ly/2EYUADJ

СКИДКА 10 % на всю продукцию по промокоду (РЫБАЛКА НА ПЕЧОРЕ)

друзья всем привет. Хотели предложить вашему вниманию коптильню холодного копчения. если вы хотите себя побаловать деликатесами то эта коптильня именно для вас. сама коптильня и ящик для копчения выполнены очень качественно. с первых минут как коптильня попала нам в руки вызывает доверие. коптильня сделана настолько качественно что как она попала к вам в руки ее сразу хочется запустить и посмотреть дымогенератор в действии. после запуска коптильни сразу хочется приготовить какую нибудь вкусняшку своими руками. по возможности постараемся вам показать много интересных рецептов холодного копчения. если у вас есть интересные рецепты холодного копчения то обязательно делитесь ими с нами и постараемся их приготовить.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

#рыбалканапечоре #спиннинг #щука

Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану

2202 2002 3365 4134

Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCSWfLA-POhhPMAqtPl5KcPA

Я в контакте — https://vk.com/id28042172

Я в одноклассниках — https://ok.ru/profile/552744478541

Моя группа в контакте — https://vk.com/club145268577