САМАЯ вкусная РЫБА которую Я приготовил САМ / РЫБА холодного КОПЧЕНИЯ своими РУКАМИ

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Друзья всем привет. хотели вам показать самую вкусную рыбу которую я приготовил сам. самая вкусная рыба на мой взгляд это рыба холодного копчения. в этом ролике мы коротко показали сам процес приготовления рыбы холодного копчения своими руками. жалко что вам не передать вкус рыбы. но такую вкуснятину вы точно не купите в магазине. если вы сами захотите приготовить деликатесы холодного копчения то приобретайте дымогенератор холодного копчения как у нас. если у кого есть интересные рецепты то делитесь с нами в комментариях и мы выберем самый интересный рецепт на наш взгляд и поделимся с нашими зрителями.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

#рыбалканапечоре #вкуснятина #холодноекопчение

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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