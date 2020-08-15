ОНФ в Коми добился ремонта канализации и снижения платежей в доме на улице Поселковой в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми добились ремонта канализации и снижения в четыре раза коммунальных платежей для жителей деревянного многоквартирного дома №3 по улице Поселковой в Сыктывкаре. За помощью в ОНФ обратились проживающие в нем пенсионеры Юрий и Зоя Рассыхаевы.

Дом по улице Поселковой старой застройки, но аварийным не признан. Канализация (выгребная яма) пришла в негодность. Жители пользуются уличным туалетом. Либо им приходится для этих целей использовать в квартире ведро. «Не понимаем, за что платим такие большие коммунальные платежи, когда у нас даже канализация не работает», – пожаловались пенсионеры.

Активисты ОНФ в Коми провели рейд и зафиксировали нарушения. В том числе скопировали квитанции, в которых плата за содержание помещения и предоставление коммунальных услуг составляла порядка 2 тыс. руб. в месяц.

По итогам мониторинговой работы эксперты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми обратились в администрацию Сыктывкара. Общественники попросили власти принять меры по отношению к управляющей компании. Необходимо провести ремонт канализации и пересмотреть перечень работ по содержанию общего имущества, чтобы снизить платежи. Сейчас оплата за содержание и очистку выгребной ямы входит в стоимость жилищно-коммунальных услуг.

В мэрии с пониманием отнеслись к предложению общественников. Первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов сообщил, что выгребная яма в доме силами управляющей компании будет отремонтирована до ноября 2020 г. Планы не стали задерживать – ремонт был проведен уже к августу.

Также при участии сотрудников управления ЖКХ администрации города и представителей управляющей компании провели общее собрание собственников. В результате тариф по содержанию помещений дома был снижен в четыре раза: вместо 2 тыс. руб. жители стали платить 500 руб. в месяц.

По итогам проведенной работы общественники провели повторный рейд и получили положительную оценку от самих жителей. Пенсионеры Рассыхаевы искренне поблагодарили ОНФ в Коми за оказанную помощь.

«Тема ЖКХ, работа управляющих компаний находятся в основной повестке Общероссийского народного фронта в Коми. Вопросы в этих сферах больше всего волнуют граждан. Проблем действительно очень много – это и несправедливые начисления, и старый, неблагоустроенный жилой фонд, который мы видели, в том числе, на улице Поселковой. Но общими усилиями общественники помогают решать сложные проблемы. Отмечаем заинтересованность в этом органов власти. Мы продолжим нашу работу», – резюмировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.