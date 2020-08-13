ОНФ попросил Генпрокуратуру разобраться с маскировкой «черных кредиторов» по жалобе коллектора

В июне в Народный фронт с заявлением обратился директор ООО «Центр финансовых решений» (состоит в государственном реестре взыскателей) с жалобой на мошенников, действующих от имени его компании и предлагающих потребительские кредиты населению. «Черные кредиторы» с февраля начали указывать данные компании с подложными телефонными номерами и сайтом. Несмотря на многочисленные заявления в надзорные и правоохранительные органы, никаких мер по противодействию такой маскировке принято не было. Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» изучили заявление и обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку фактов, указанных в нем. Как установили эксперты Народного фронта, «черные кредиторы» допустили множество нарушений – от деятельности без требуемых разрешений и несоблюдения законодательства об обработке персональных данных до неуплаты налогов. Установить нарушителей не составит большого труда по имеющимся контактам, однако, по мнению экспертов ОНФ, механизм привлечения их к ответственности в настоящее время не является достаточно эффективным. Правоохранительные и надзорные органы слабо взаимодействуют между собой даже при наличии полной информации о фактах правонарушений и содействии потерпевшей стороны. Директор ООО «Центр финансовых решений» Денис Ольшанский сообщал о мошенниках, действующих от имени его компании, в ГУ МВД Москвы, ФСБ России, Басманную межрайонную прокуратуру, Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Кроме того, он пытался самостоятельно блокировать телефонные номера мошенников. Очевидно, что он активно пытался пресечь мошенническую деятельность, однако, по его словам, надлежащей реакции не последовало. Сайт и телефонные номера мошенников до сих пор не блокируются, поскольку от правоохранительных органов нет соответствующих обращений. «К нам всегда поступает большое количество жалоб потребителей финансовых услуг на деятельность «черных кредиторов», а также на сайты организаций, якобы оказывающих помощь в получении кредита и навязывающих платные услуги. Граждане ищут правды и защиты у нас, потому что никто больше им не помогает. Их уже везде проигнорировали и везде им отказали. В последнее время в связи с осложнением экономической ситуации и значительным снижением доходов таких обращений стало больше. Банк России тоже отмечает увеличение таких обращений, об этом часто пишут СМИ. Но, к сожалению, мы не видим эффективной борьбы со стороны правоохранительных органов с этим явлением. И когда уже взыскатели приходят к нам за помощью в поисках правды и справедливости, совершенно точно пора бить тревогу», – подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.