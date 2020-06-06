Владимир Путин поблагодарил общественников за защиту животных и окружающей среды

Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин 5 июня, в День эколога,провел онлайн-встречу с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты. Он поздравил и поблагодарил профессионалов в этой области и «всех граждан страны, чья жизнь связана с защитой природы и окружающей среды».

«И, конечно, самые добрые слова – нашим волонтерам, активистам, защитникам природы, людям энергичным, искренне преданным своему делу. Ваше личное участие в экологических акциях, обширная просветительская и научно-исследовательская деятельность важна, подчас незаменима, является серьезной частью большой общей работы по сбережению уникальной природы России, ее биоразнообразия», – отметил президент.

Он также отметил, что «нередко именно благодаря волонтерам власти на местах получают своевременный сигнал о конкретных проблемах».

О случаях спасения диких животных, в том числе в условиях пандемии, на встрече с президентом рассказал член регионального штаба ОНФ в Челябинской области, руководитель приюта для диких животных-инвалидов «Спаси меня» Карен Даллакян. Он напомнил о недавнем спасении львенка от «черных фотографов» совместно с активистами Народного фронта в Дагестане. По его словам, помощь животному и сложная транспортировка из Махачкалы в Челябинск были организованы в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

«Лозунг акции #МыВместе в этой истории показал, насколько эти слова действительно работают. В помощи львенку было задействовано большое количество волонтеров. Большое им за это спасибо», – подчеркнул Даллакян.

Он обратился к президенту с просьбой уделить отдельное внимание правоохранительных органов деятельности так называемых «черных фотографов», которые предлагают туристам фотографироваться с измученными животными на пляжах.

«Я пометил то, что вы сказали. Постараюсь, чтобы мои коллеги – соответствующие поручения после нашей сегодняшней встречи будут сформулированы – мимо этого не прошли», – ответил Владимир Путин.

Директор Ногинского муниципального приюта для животных Юлия Бросалина отметила колоссальную поддержку приютов в рамках всероссийского проекта ОНФ «Четыре лапы». В ходе проекта активистам удалось спасти более 2 тыс. животных, собрать и передать на их содержание 29 т корма и 220 тыс. руб. Так, проект помог закрыть потребности 26 организаций, обратившихся за помощью, на период пандемии.