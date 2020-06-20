В Воркуте полицейский подозревается в убийстве двух коллег

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

20.06.2020г. СМИ сообщили подробности двойного убийства в отделе полиции в Воркуте

В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег, сообщила пресс-служба МВД по Коми.

Тела двух работников одного из воркутинских подразделений МВД обнаружили в здании в Юнь-Ягинском переулке. По горячим следам задержали сотрудника городского отдела полиции.

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. Сейчас выясняются обстоятельства преступления и его мотивы.

Убийство двух работников одного из воркутинских подразделений МВД произошло в результате конфликта на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Московский комсомолец".

Отмечается, что инцидент произошел в Юнь-Ягинском переулке, где расположен гараж городского отдела полиции. Водитель дежурной части после смены остался выпивать с начальником гаража и слесарем, однако вскоре произошла ссора.

По данным газеты, подозреваемый нанес коллегам смертельные ранения лопатой, от полученных травм оба скончались на месте.

В городе был введен план "Перехват", мужчину удалось задержать при попытке скрыться из города.

Руководство МВД по Коми назначило проверку про факту случившегося. Подозреваемого уволят из органов внутренних дел, он также понесет ответственность в соответствии с законодательством. Его непосредственным руководителям грозит дисциплинарное взыскание.

Руководство МВД по Коми назначило проверку. Подозреваемого уволят из органов внутренних дел, он также понесет ответственность в соответствии с законодательством. Его непосредственным руководителям грозит дисциплинарное взыскание.

РИА