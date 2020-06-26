26.06.2020г. Голосование о внесении поправок в Конституцию РФ и по проекту «Народная инициатива»

Репортаж с горячих участков

Как и ожидалось, в погоне за явкой по голосованию за (или против) изменения Конституции наша Администрация в очередной раз оседлала старого немытого коня. Очередная инициатива, которая получила название "народная" стала проталкиваться именно вкупе с всероссийским голосованием. Всё это напоминает игру подпольных синдикатов, роль которых которых возложили на руководство муниципальных учреждений и не только.

Каждому работнику таких учреждений выдаётся пронумерованный бланк с обязательным QR кодом с числовым обозначением некоего номера.

Лёгкое дуновение ледяного борея из страшных сказок про концлагеря, число зверя благополучно нивелируется тёплым словечком "народная", однако речь совсем не об этом.

Речь, собственно, о всероссийском голосовании, на которое администрация решила нагнать как минимум — стопроцентный состав работников и учреждений, подвластных умельцам из седьмого дома по площади Центральной.

Ребят, ну вы чего? УИКи работают в обычном режиме. Правда, не все в противовирусных накидках, не все в медицинских масках и перчатках, и, в принципе, вообще не все. Скучающий наблюдатель из Общественного совета оказался единственным из должного состава наблюдателей на нескольких осмотренных УИКов города.

Действительно, вы чё, ребят? Где ваши хвалёные волонтёры, где ваша весёлая музыка и радостные лица основных фигурантов "Народной инициативы"? Почему-то нам кажется, что на "радостные лица" с удовольствием бы посмотрели многие жители города. Но повод, увы, выбран сомнительный.

Идентификация по бланкам "Инициативы" посетителей УИКов, увы, как-то некрасиво выглядит. Если человек не изъявил желание голосовать и не пришёл — что вы с ним сделаете? Премии лишите или уволите?

Да и… Хочешь хапнуть хайп — выложи опрос на своей странице — очень честнее выглядеть будешь. Антуражнее, что ли. И симпатчнее, все пока не заблокированные друзья с удовольствием поддержали бы!

К тому же, какие ж это голосования по изменениям Конституции, если там стоят посторонние ящики, недостаёт сотрудников комиссий, наблюдателей и прочих волонтёров?

Печально, что благодаря организаторам параллельной всероссийскому голосованию авантюры, спустя годы старожилы будут вспоминать наших бесноватых крикунов в сочетании с историческим моментом 1 июля.

Как раз второй по списку момент. После 31 марта.

Претензия жителя города: "Прекрасная идея с совмещением референдума и проекта "Народная инициатива", оказалась заложником неэффективной организации. Члены УИК, вынуждены сами заниматься приёмом у граждан листов с голосованием по ремонту и благоустройству города. Листы имеют штрих кода и номер, который видимо имеет отношение к персоналии гражданина. Где выдавали эти листы? Почему члены УИК их принимают? Не является ли это нарушением Закона о референдумах?"