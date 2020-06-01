ОНФ запустил всероссийскую акцию «Дети говорят!» в общественном транспорте

В Международный день защиты детей Народный фронт совместно с благотворительным фондом «Подари солнечный свет» и Общероссийским объединением пассажиров проводит всероссийскую акцию «Дети говорят!». От Калининграда до Камчатки в общественном транспорте через громкоговорители звучат детские рассуждения о том, что такое семья, дружба, добро, почему дети любят маму и папу.

Высказывания детей в течение 1 июня можно услышать в метрополитенах, аэропортах и наземном общественном транспорте в 16 российских регионах. В столице детские рассуждения транслируются в метро и на Московских центральных диаметрах.

«Дружба – это когда вы с другом любите одинаковые тортики и мороженое», «Врачи и волонтеры – наши герои», «Социальные работники помогают моей бабушке», «Семья – это когда все вместе и рядом», «Я люблю свою маму, потому что она красивая и добрая» и многое другое рассказывают сегодня дети всем взрослым.

«Подобные мероприятия помогают нам быть добрее, – прокомментировала акцию руководитель департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елена Мильто. – Пассажиры отвлекутся от обыденных мыслей, улыбнутся, покрепче возьмут своих детей за руку, обнимутся. Наша акция нацелена на то, чтобы мы все относились друг к другу с большой теплотой и всегда помнили о главном – о семье».

«В это не совсем простое время важно подарить пассажирам добрые эмоции, еще раз сказать взрослым о необходимости защиты наших детей и делать все возможное для их развития, – отметил председатель Общероссийского движения пассажиров Илья Зотов. – Миллионы пассажиров по всей стране, родители и их дети, услышат добрые сообщения. Этот проект – про исполнение мечты детей, которые желали стать голосом проекта, про создание равных возможностей и сохранение семейных ценностей. Все эти ценности объединяют нашу страну».

В акции принимают участие дети от 3 до 12 лет: победители и финалисты шоу «Голос. Дети», маленькая модель Анастасия Князева, особенные дети – подопечные московского благотворительного фонда и дети из обычных российских семей, а также дети известных российских артистов.

«Эта акция, прежде всего, предназначена для взрослых людей, для родителей, – подчеркнула президент благотворительного фонда «Подари солнечный свет» Саниям Коваль. – Чтобы мы услышали, о чем мечтают наши дети и чего они хотят. Взрослые часто заняты. Период коронавируса – это возможность стать ближе к семье, оглянуться и посмотреть, что происходит вокруг нас и что для нас самое ценное и важное. А самое важное – это наши дети, наше будущее, которым мы должны передать все свои знания и свою любовь. Я как педагог понимаю, что дети хотят знать, что они любимы и любимы просто так. В рамках акции они расскажут об этом и о семейных ценностях».