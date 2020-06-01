ОНФ к Международному дню защиты детей подготовил видеообращение выросших в приемных семьях детей к своим родителям

1 июня – день, когда дети, выросшие в приемных, но по-настоящему родных семьях, признаются в любви к своим родителям.

ОНФ совместно с благотворительными фондами «Солнечный город» и «Арифметика добра», а также проектами «Ванечка.рф» и «Усыновите.ру» объединили детей и взрослых из разных городов, чтобы сделать сюрприз и записать «видеоспасибо» приемным родителям России. Потому что приемные родители – это те, кто защитил, появился вовремя и поменял всю их жизнь.

«Очень важно, тем более в это время, говорить друг другу спасибо. И в первую очередь говорить тем, кто помогает детям. Это не только приемные родители, но и те, кто забирает подростков из детских домов на период распространения коронавируса», – отметила эксперт ОНФ и член ОПРФ Юлия Зимова.

«Лучшая защита для ребенка – это заботливая, любящая семья. Поэтому так важно именно в этот день напомнить о тех, у кого нет родителей, – рассказала писатель и общественный деятель Диана Машкова. – В России около 70 тысяч детей живут в детдомах. Около 44 тысяч из них ищут семьи, которые поверят в них, полюбят и заберут домой».

«К сожалению, складывается традиция вообще и в СМИ в частности, что про приемные семьи публикуются только негативные истории в целях сделать себе как можно большие рейтинги. Тем самым создается видение того, что приемное родительство – это мера, которая не оправдывает себя. При этом из практики работы фонда я вижу, что есть настолько великолепные семьи, что их нужно каждый день показывать по телевизору для того, чтобы вселять веру в людей, живущих в нашей стране. Очень здорово, что у нас была возможность в этом видеоролике показать, насколько дети благодарны своим родителям, которые нашли их и стали близкими взрослыми, сопровождая не только во время нахождения в семье, но и после, становясь им опорой», – рассказала эксперт ОНФ и руководитель детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова.

В акции приняла участие российская певица, скрипачка, гитаристка и автор песен Светлана Сурганова, передавшая «видеоспасибо» своим приемным родителям. Дети по всей стране продолжают выкладывать видеообращения своим родителям в социальных сетях с хештегом #спасибородные.

https://www.youtube.com/watch?v=Amw1mD_MhgU&feature=emb_logo