ОНФ: Большинство родителей получили выплаты на детей, однако здесь возможны злоупотребления

С сегодняшнего дня, 1 июня – Дня защиты детей, начались федеральные выплаты на детей с 3 до 16 лет. Большинство родителей уже получили выплаты, сообщили по результатам отзывов координатор проекта ОНФ «Время рожать» и лидер Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая, а также эксперт ОНФ, первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Юлия Зимова.

«Символично, что выплаты на ребенка в 10 тысяч рублей начали перечислять в День защиты детей, это отмечают многие родители. Хотя оформили эту выплату совсем недавно и не рассчитывали так оперативно ее получить. Особенно эта поддержка актуальна для многодетных семей. Примечательно, что такая выплата универсальна, она не зависит ни от материнского капитала, ни от того, какой по счету ребенок в семье, ни от дохода и прочих показателей. Ее может получить любая семья, в которой есть дети указанного возраста. Это беспрецедентный случай», – отметила Зимова.

Она подчеркнула, что поддержка семей с детьми сейчас является приоритетом государственной политики: «Этот приоритет необходимо сохранять, укреплять и расширять. Например, в рамках формирующегося плана мероприятий Десятилетия детства на период с 2021 года, который готовится с участием общественников. И, безусловно, эти приоритеты необходимо закреплять в Конституции РФ».

Буцкая напомнила, что оформить выплаты можно на сайте «Госуслуги». Делается это достаточно просто. Зайдя на «Госуслуги», можно сразу увидеть соответствующий баннер на главной странице. «При этом родители с небольшим опытом пользования «Госуслугами» должны обратить внимание на то, чтобы адрес сайта был именно gosuslugi.ru, поскольку сейчас появилось множество мошеннических сайтов с похожими адресами. Эти поддельные сайты, предлагающие оформить выплаты на детей, на самом деле выманивают персональные данные, данные платежных карт или просят оплатить несуществующую задолженность», – пояснила Буцкая.

Кроме того, она предупредила, что в семьях с расставшимися родителями выплату может получить любой из них, а не тот, который в действительности ухаживает за ребенком: «Прописано, что деньги получает один из родителей, при этом не указано, какой конкретно это родитель. Мы знаем, что есть такие пробелы в законодательстве. Сейчас есть уже несколько предложений, как определить именно того родителя, который на самом деле ухаживает за ребенком, чтобы именно ему доставались деньги. Но пока на данный момент надо предостеречь родителей от подобной ситуации. Сейчас единственная защита здесь – это как можно скорее подать заявление на выплаты, потому что потом доказать неправомочное получение денег не получится».

Буцкая отметила, что в течение ближайших двух недель эксперты ОНФ проведут мониторинг ситуации по выплатам на детей, симметрично ли они прошли по всем регионам. И в случае задержек будет оказана помощь в решении таких проблем.