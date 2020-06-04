Эксперты ОНФ настаивают, чтобы строительство служебного жилья для работников соцсферы села было включено в госпрограмму

Активисты проекта ОНФ «Село. Территория развития» провели круглый стол, посвященный исполнению поручения президента РФ Владимира Путина правительству о включении мероприятий по строительству служебных жилых помещений для участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Это поручение было утверждено в мае 2019 г. и контролируется Народным фронтом.

Эксперты ОНФ и активисты проекта «Село. Территория развития» считают, что одним из основных условий для кадрового обеспечения сельских территорий должна стать доработка механизма строительства жилья, предоставляемого по договору найма служебного жилья, а именно – создание зарезервированного служебного жилищного фонда в селах, чтобы приглашать молодых специалистов работать в комфортных условиях. Прежде всего, это касается участников программ «Земский врач», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», а также потенциальных участников программы «Кадры для села», разрабатываемой по поручению президента.

«Обеспечение комфортным жильем для специалистов социальной сферы крайне важно. К сожалению, есть примеры, когда участники программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получали подъемные, а потом, пожив в неблагоприятных условиях, так и не могли дождаться своего дома и возвращали подъемные обратно. В настоящий момент мы с коллегами в Российском союзе сельской молодежи (РССМ – прим. ред.) по поручению президента разрабатываем программу «Кадры для села», которая предусматривает формирование команд молодых специалистов для работы и реализации соцпроектов в селах. Успех этой инициативы будет также напрямую зависить от обеспечения жильем», – отметила координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», председатель РССМ Юлия Оглоблина.

Минздрав России и Минпросвещения России поддержали предложения ОНФ по формированию специализированного фонда служебных жилых помещений для участников программ, в то время как Минсельхоз выступает за использование действующих механизмов программы «Комплексное развитие сельских территорий», в том числе сельской ипотеки.

В ходе круглого стола Оглоблина указала, что с появлением в программе «Комплексное развитие сельских территорий» сельской ипотеки в 2020 г. более чем вдвое сократилось финансирование традиционного направления подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территрий». Она действовавала до 2019 г. и предполагала соцвыплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности. В этой связи эксперты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» предложили вернуть на прежний уровень объем финансирования соцвыплат для самостоятельного строительства жилья на селе.

Также они напомнили о необходимости реализации поручения президента РФ, утвержденного по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, состоявшегося 20 августа 2019 г. Поручение было дано не федеральному правительству, а главам регионов. В его рамках рекомендовано установить меры соцподдержки медработников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой помощи, а именно обеспечение их служебными жилыми помещениями с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы (не менее чем на одной ставке). Речь идет о приоритетном предоставлении таким медработникам в соответствии с критериями нуждаемости служебных жилых помещений, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях. Таким образом, это поручение конкретиризирует основное, находящееся на контроле ОНФ. Оба поручения утверждены президентом с разницей в два месяца и взаимно дополняют друг друга, подталкивая федеральное правительство и правительство регионов к кооперации в вопросе обеспечения медицинских кадров служебными жилыми помещениями.

Вопрос обеспечения сельских жителей жильем является одной из приоритетных задач для Минсельхоза России, однако полностью удовлетворить спрос на жилье с помощью мер поддержки невозможно, отметил советник заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Боровой.

«Я согласен, что объем финансирования, который есть в госпрограмме – недостаточен. По состоянию на конец прошлого года количество людей, нуждающихся, либо стоящих в очереди, составляет более 400 тысяч человек. Для того, чтобы удовлетворить все нужды, требуется неимоверный объем средств, который по понятным причинам на это направление не может быть выделен в нынешней ситуации. Более того мы посмотрели по динамике – количество людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, статично. То есть за счет различных инструментов поддержки очередь в течении года сокращается, но в последствии она опять вырастает. Поэтому мы акцентируем внимание на сельской ипотеке», – пояснил Боровой.

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова отметила, что обеспечение мер соцподдержки медработников является обязательным KPI региональных программ здравоохранения.

«Мы анкетируем медицинских работников, особенно когда подходит пятилетний срок окончания контракта, для того, чтобы выяснить насколько они готовы или не готовы остаться на селе. Проблема расторжения контракта по его окончании, уход со своего места работы в маленьких населенных пунктах связаны, как правило, с жильем», – указала Семенова. По ее мнению, нужен единый федеральный механизм обеспечения жильем специалистов здравоохранения и образования, прибывших в сельские территории, но этот федеральный механизм немпременно должен дополняться региональной спецификой.

Кроме того, эксперты проекта «Село. Территория развития» выступили за возвращение приоритетного права участия в госпрограмме «Коплексное развитие сельских территорий» для молодых семей и молодых специалистов АПК и социальной сферы села при получении соцвыплат на улучшение жилищных условий, а также возможности участия студентов старших курсов вузов в этих мероприятиях.

Также активисты проекта «Село. Территория развития» договорились сформировать совместно с Минздравом и Минсельхозом РФ единую базу успешных региональных и муниципалных практик по строительству жилья для специалистов соцсферы села. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Елена Цунаева предложила создать карту возможностей по каждому конкретному региону: «Это поможет в информировании наших молодых коллег и вообще всех, кто желает переехать на село и получить поддержку. Потому что таких мер достаточно много. И у обычного человека, который погружен в профессиональное совершенствование, не всегда хватает времени на то, чтобы разобраться в том, что может дать ему государство или регион», – резюмировала Цунаева.