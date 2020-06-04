ОНФ предложил правительству субсидировать оплату услуг ЖКХ для развития энергосбережения

Народный фронт направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением распространить субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для проведения энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах. Жильцы в таком случае смогут получить скидку на услуги ЖКХ при реализации энергосервисных контрактов.

«В целях мотивации собственников на выполнение мероприятий по сбережению и повышению эффективности потребления коммунальных ресурсов ОНФ предлагает поручить профильным министерствам рассмотреть возможность распространить субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг на проведение энергосберегающих мероприятий в многоквартирном доме в рамках энергосервисных договоров», – говорится в обращении, подписанном сопредседателем Центрального штаба ОНФ, ответственным секретарем Поискового движения России Еленой Цунаевой.

Эксперты Народного фронта отмечают, что экономия энергоресурсов в результате энергосервиса приводит к уменьшению размера льгот и субсидий на услуги ЖКХ. Это «представляется крайне несправедливым», подчеркивается в письме.

За счет применения энергоэффективных и энергосберегающих технологий при реализации энергосервисных контрактов для жильцов будет снижаться размер начислений по оплате услуг ЖКХ, в том числе для льготных категорий граждан. Следствием этого станет сокращение бюджетных расходов на оплату льгот и субсидий, уточняется в обращении ОНФ.

В конце 2019 г. Минэкономразвития России сообщило, что удельное потребление тепловой и электрической энергии в жилищном секторе в регионах со схожими климатическими условиями различается до трех раз, а доля многоквартирных домов с автоматизированными тепловыми пунктами, позволяющими оперативно реагировать на изменение погодных условий, составляет всего 4%.

В одобренной в апреле правительством Энергетической стратегии России на период до 2030 г. поставлена задача по формированию рынка энергосервисных услуг для повышения энергетической эффективности экономики. Кроме того, комплексным планом мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики России, утвержденным распоряжением правительства РФ от 19 апреля 2018 г. №703-р, установлен целевой показатель по снижению на 15% потребления тепловой энергии многоквартирными домами до 2030 г.