ОНФ поздравил медсестер с профессиональным праздником в рамках акции #МыВместе

Волонтеры Народного фронта в рамках акции взаимопомощи #МыВместе по всей стране поздравили медсестер с профессиональным праздником. В этот год Международный день медицинской сестры отмечается в условиях напряженной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Участники акции #МыВместе провели телемост с медиками из Италии, Великобритании, Израиля, Турции, Польши и российских больниц. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль подписал поздравительные открытки для медсестер региональных больниц.

Член Центрального штаба ОНФ, автор проекта ОНФ «Регион заботы», директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, госпитализированная с коронавирусом в Коммунарку, в ходе телемоста, организованного волонтерами акции #МыВместе, обратилась к медсестрам: «Доктора и медсестры находятся на передовом фронте, что называется, в «красной зоне». После эпидемии многие отрасли изменятся, система здравоохранения в том числе. Но медсестры навсегда останутся. Вы бесценны, без вас не может обойтись ни один врач, для всего мира вы одинаково важны».

В Московской области слова благодарности медицинским сестрам выразили сопредседатель регионального штаба ОНФ в Подмосковье, народный артист России Андрей Соколов и народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко, который недавно в больнице перенес заболевание коронавирусом и посвятил медикам песню «03».

«Я с удовольствием узнал, что в календаре есть День медицинских сестер. Самую тяжелую, самую рутинную и недооцененную работу выполняют медсестры и медбратья. Спасибо вам большое за ваш труд, порой бескорыстный. Но вы – та основа айсберга, на плечах которых стоит все», – отметил в поздравлении Соколов.

В подмосковном Одинцове уличные художники, присоединившиеся к акции #МыВместе, на девятиэтажном здании напротив медсанчасти написали картину, на которой медсестра, изображенная в виде ангела, спасает человека, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Молодежка ОНФ» поздравила коллективы больниц в 12 регионах страны. Ребята помогали медперсоналу в перепрофилировании и оборудовании корпусов под прием пациентов с коронавирусом. В День медсестры они участвовали в переоборудовании 75-го павильона ВДНХ под временный госпиталь для лечения больных коронавирусом, который рассчитан на лечение 1779 пациентов. Волонтеры помогли разгрузить и расставить мебель, собрать шкафы, тумбочки, металлические столы и стеллажи. В Москве, Мурманске, Липецке, Чите, Саратове, Омске, Волгограде, Оренбурге, Уфе, Краснодаре, Астрахани, Ростове-на-Дону участники «Молодежки ОНФ» подарили медикам лимонные деревья, которые украсили сестринские комнаты.

Участники акции #МыВместе в регионах по-разному поздравили медсестер с профессиональным праздником. В Брянской области поздравления получили коллективы каждого лечебного учреждения региона – всего их 68. Волонтеры вручили медсестрам корзины с фруктами и сладостями. Перед всеми больницами Орла написали на асфальте «Спасибо медсестрам, с праздником!». В Липецкой области записали для медсестер видеопоздравление 95-летнего ветерана войны Генриетты Буевой, которая, приписав себе дополнительно два года, ушла служить в мае 1944 г. в военно-полевом госпитале.

В Забайкальском крае участники акции #МыВместе провели флешмоб перед медцентром по борьбе с коронавирусом, выстроившись в форме сердца. Они передали в больницу «сердца» с пожеланиями медсестрам, красные шарики, большой пирог, тоже в виде сердца, а также кнопочные телефоны от спонсоров для работы в «красной зоне». В Элисте волонтеры во дворе больницы организовали мини-концерт с известными исполнителями Дианой Босхомджмевой и Лиджи Горяевым, а также передали 25 тыс. масок медикам республиканской больницы и трех инфекционных госпиталей.