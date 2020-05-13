Акция «Тележки добра» уже объединила 78 регионов и более тысячи продуктовых магазинов по всей стране

Участниками акции «Тележки добра» на сегодня являются 78 регионов, специальные тележки установили 1262 магазина по всей стране. В них неравнодушные граждане и общественники оставляют продукты для малообеспеченных и многодетных семей, инвалидов и других незащищенных категорий граждан. После чего волонтеры акции #МыВместе формируют продуктовые наборы и передают их нуждающимся.

Более 32 млн человек пожилого возраста и маломобильных граждан находятся сегодня в самоизоляции и нуждаются в нашей поддержке, подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ Артем Бичаев. Активистам крайне важно, чтобы помощь дошла до каждого. «Региональные исполкомы ОНФ уже много лет взаимодействует с партнерскими НКО по оказанию помощи социально незащищенным и нуждающимся гражданам. Кроме того, организовано взаимодействие с органами соцзащиты, чтобы помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. На основании этих данных формируются списки нуждающихся», – отметил Бичаев.

Он также пояснил, что «тележки добра» устанавливаются после зоны касс, чтобы товар уже был оплачен покупателем-благотворителем. «Мы собираем продукты длительного хранения в целой фабричной упаковке. Исключаем продукты, требующие хранения в холодильнике, а также фрукты, овощи и непродовольственные товары. После наполнения тележек наши волонтеры забирают продукты из магазина-партнера и комплектуют продуктовые наборы», – рассказал Бичаев.

Благодаря акции «Тележки добра» волонтеры смогли поздравить и ветеранов Великой Отечественной войны. Так, например, 9 мая в удмуртском городе Воткинске активисты подарили продуктовые наборы семи труженикам тыла и детям войны, которые проживают в местном Доме ветеранов. «Тележки добра» в городе установлены в пяти магазинах торговой сети «ФОН». И неравнодушные граждане их активно наполняют крупами, макаронами, консервами, чаем, сахаром и пр.

В Рязанской области акция изначально стартовала в сети магазинов «Лесок». Первую продуктовую помощь также получили одинокие пожилые граждане. Многие из них подрабатывали до пандемии, например 81-летняя Евдокия Федоровна Оськина трудилась прачкой. А теперь, когда женщина находится на карантине, ей трудно выжить на пенсию в 8,5 тыс. руб.

В Дагестане продуктовые наборы передали также проживающим в общежитии иностранным студентам. Близкие не могли переслать им деньги из-за того, что все местные банки закрылись в связи с распространением коронавируса. И ребята остались без средств к существованию в чужой стране.

В Башкирии продуктовые наборы получили также семьи, чьи дома попали в зону затопления. Из берегов вышла река Сим и отрезала многих жителей от магазинов, которые находятся на противоположном берегу.

Акция «Тележки добра» стартовала 9 апреля.