ледоход 2020 / ПРИШЛА ВЕСНА НА КРАЙНИЙ СЕВЕР

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Друзья всем привет. вот и пришла весна на крайний савер. ледоход начался на две недели раньше чем в том году. значит мы с вами начнем рыбачить на пару недель раньше чем в том сезоне. надеемся что этот сезон будет удачнее чем в том году. как я уже сказал не будем загадывать. пусть все идет своим чередом. с одной стороны ледоход это для нашего региона радость. но с другой стороны лучше бы он затянулся из за карантина.по возможности постарались показать вам ледоход на реке печора. в южных регионах уже давно весна)))

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

удочка для экстрима — https://youtu.be/1Tz-R0NMnks

стул рюкзак — https://youtu.be/Y1zhmuZrdmc