Ловля ОКУНЯ на ПОПЛАВОЧНУЮ УДОЧКУ / Воспоминания о ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКЕ
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Друзья всем привет. Пока период что у нас на реке ледоход и рыбалок до конца месяца не предвидится. был найден ролик с прошлогодней рыбалки. и решили вам показать рыбалку на окуня на поплавочную удочку. пусть видео не по сезону но думаю вам все равно будет интересна летняя рыбалка на окуня. да и классическая рыбалка на поплавочную удочку всегда интересная. окунь хоть и хищная рыба но иногда бывает тоже клюет не очень охотно. но если попасть на жор окуня то получается очень интересная рыбалка. постараемся в этом сезоне показать побольше рыбалок на такие снасти как удочка, спиннинг, фидер, бомбарду. но все рыбалки будут зависеть от уровня воды и погодных условий.
Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!
Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану
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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g
Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY
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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN
Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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