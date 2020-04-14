ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ приготовления РЫБЫ за 15 минут / РЫБАЦКАЯ КУХНЯ
Друзья всем привет. по вашим просьбам решили снять для вас один из рецептов приготовления рыбы. данный рецепт можно применять для приготовления любого вида рыбы. если вам понравилась кулинарная рубрика пишите и постараемся с вами делиться рецептами . если у вас есть вкусный и оригинальный рецепт приготовления рыбы пишите в комментариях. если нам понравится ваш рецепт мы обязательно постараемся показать на канале. так же у нас есть очень много рецептов приготовления рыбы и со временем мы постараемся вам их все показать. а после того как вы попробуете наш рецепт обязательно напишите понравился ли вам. так же летом постараемся добавить в ролики рыбацкой кухни. лиж бы вам было интересно.
Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!
Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану
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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g
Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY
Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527
Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN
Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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