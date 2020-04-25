Самыми частыми причинами жалоб на портале «Труд. ОНФ» стали увольнения и задержки зарплат

Чаще всего на портал «Труд.ОНФ» (trud.onf.ru), созданный Бюро расследований ОНФ в рамках акции #МыВместе для правовой поддержки граждан в период пандемии, поступают обращения о незаконных увольнениях и задержках зарплат.

«В настоящее время от граждан начали поступать обращения по вопросам трудового права. С каждым днем наблюдаем, что их количество увеличивается. В основном вопросы связаны с увольнением работника и получением статуса безработного. Поступила также жалоба, что одна из организаций вызывает на работу сотрудников старше 65 лет, несмотря на обязательную самоизоляцию пожилых людей. Специалисты по вопросам трудового права рассматривают все поступившие обращения и дают письменные разъяснения», – рассказала председатель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

Большая часть обращений (19,3%), поступивших на сайт «Труд.ОНФ», касается задержки зарплат. На втором месте (17,2%) – увольнение сотрудников в период пандемии. На третьем (14,8%) – вопросы о том, как встать на биржу труда и получать пособия. Столько же людей сообщили о принуждении уйти в неоплачиваемый отпуск на период самоизоляции. Кроме того, поступают жалобы на работодателей, которые просят выйти на работу сотрудников, наиболее подверженных рискам заболевания коронавирусом. Также задаются вопросы о сокращении зарплат, нарушениях условий труда и задержке документов при расторжении договоров.

«Распространение коронавирусной инфекции вынудило некоторых работодателей пойти на различные нарушения прав граждан. Однако эпидемия – это не повод забыть о Трудовом кодексе Российской Федерации. Поэтому мы приняли решение помочь людям защитить их права и подключили к работе с обращениями волонтеров-юристов для того, чтобы добиться справедливости. Наши юристы проверяют информацию, поступающую на сайт, проводят бесплатные консультации для граждан. При необходимости мы направляем работодателям предостережения о недопущении неправомерных действий», – отметил координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

Он уточнил, что 75% от числа обращений составили жалобы сотрудников частных компаний, а 25% – бюджетных организаций.

Бюро расследований ОНФ передаст в Федеральную службу по труду и занятости обращения граждан, которые будут рассматриваться в ускоренном порядке. Информация, поступающая на портал, обобщается. В конце апреля данные о наиболее вопиющих случаях увольнений или массовом нарушении прав работников будут направлены в Совет по правам человека при президенте РФ для принятия системных мер реагирования.

Вы можете обратиться за юридической помощью при нарушении ваших трудовых прав на платформе Бюро расследований ОНФ trud.onf.ru или через горячую линию 8 (800) 200-34-11 акции #МыВместе. Для граждан, которые будут обращаться на горячую линию, ассоциация юристов России, юристы-волонтеры и ОНФ подготовили сборник юридических рекомендаций «Работать нельзя уволить. Расставь знаки препинания по закону».