Участники акции #МыВместе в Коми передали пожилым жителям поселка Нижний Чов бесплатные продукты

В Республике Коми участники всероссийской акции #МыВместе доставили бесплатные продукты малоимущим и инвалидам пожилого возраста, проживающим в поселке Нижний Чов. В продуктовые наборы вошли: помидоры, огурцы, крупы, макароны, растительное масло, печенье, конфеты, чай. Всего волонтеры передали уже более 100 таких продуктовых наборов жителям региона.

Бесплатные продукты питания в Нижнем Чове получили восемь пожилых жителей поселка. Наборы доставили участники региональной команды «Молодежки ОНФ» и представители автономной некоммерческой организации «Межрайонный центр социального обслуживания населения «Югыд лун» («Светлый день»). Такая помощь стала возможной благодаря местному предпринимателю и владельцу продуктового магазина «Ольга» в Нижнем Чове.

«Конечно, помогать людям нужно. Очень рада, что на предложение о нашей помощи сразу же откликнулись волонтеры и добровольческие организации, они доставили продукты питания действительно тем, кто в этом нуждается в первую очередь. Мы будем и дальше формировать бесплатные продуктовые наборы», – отметила предприниматель и владелец магазина Ольга Коробицына.

Пожилые люди поблагодарили участников акции #МыВместе за поддержку. А одна из них – инвалид Агния Юркина – особо отметила, что добро возвращается: много лет назад она сама была волонтером и помогала ветеранам.

Активисты регионального отделения ОНФ, на базе которого работает волонтерский штаб акции #МыВместе в Республике Коми, сообщили, что в период самоизоляции граждан и борьбы с пандемией коронавирусной инфекции особое внимание уделяют малоимущим и инвалидам пожилого возраста. Так, ранее волонтеры благодаря поддержке неравнодушных граждан и предпринимательского сообщества уже доставили 100 бесплатных продуктовых наборов нуждающимся жителям Сыктывкара и 20 наборов малоимущим пожилым жителям поселков Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Седкыркещ и Выльтыдор.

Кроме того, участники акции #МыВместе в Коми помогают общественным организациям, которые занимаются поддержкой людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В частности, региональное отделение Народного фронта и участники команды «Молодежка ОНФ» передали тысячу защитных перчаток, 400 масок и 200 антисептиков волонтерам проекта «Сытый гражданин», благодаря которому в республике оказывается помощь бездомным людям.

«Говорим искренне – ваша поддержка помогает нам не опускать руки. Спасибо, друзья!» – поблагодарили представители проекта.

«Участники акции #МыВместе совместно с партнерами работают на территории всей Республики Коми, помощью охвачены пожилые люди во всех муниципалитетах. В работе принимают участие активисты Общероссийского народного фронта, команда «Молодежка ОНФ», Всероссийское общественное движение добровольцев «Волонтеры-медики», «Доброштаб Республики Коми» и, конечно, неравнодушные граждане. С помощью сайта мывместе2020.рф уже около 400 жителей Коми прошли обучение, получили сертификаты и официально стали волонтерами», – прокомментировал участник акции #МыВместе и команды «Молодежка ОНФ» в Республике Коми Кирилл Обрезков.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Кол-центр работает в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.