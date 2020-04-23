Эксперты ОНФ: Детские площадки не готовы к пандемии

Активисты ОНФ провели мониторинг детских площадок и уличных спортивных комплексов в субъектах РФ и выяснили, что меры по введению режима повышенной готовности там не соблюдаются. ОНФ направит в Минстрой и ряд субъектов РФ предложения по повышению информированности населения о мерах безопасности в период распространения коронавируса и контроля за их исполнением.

Случаи заражения коронавирусом выявлены уже во всех регионах России. Из-за пандемии введен ряд мер превентивного характера: нерабочие дни продлены с сохранением зарплат до 30 апреля, список предприятий, которые могут функционировать в это время, ограничен, в субъектах РФ введен режим самоизоляции. По открытым источникам, в регионах он должен был закончиться еще на прошлой неделе. Однако в минувшие выходные его также продлили до конца апреля.

При этом многие УК, ЖСК и ТСЖ не предупредили об этом жителей. Так, например, на информационных стендах подъездов многоквартирных домов (МКД), на детских и спортивных площадках и других общественных территориях по-прежнему либо висит старая информация о мерах самоизоляции, либо она отсутствует вовсе. Такая ситуация наблюдается практически во всех субъектах страны.

Эксперты ОНФ подчеркивают, что информационные стенды должны давать гражданам полную информацию о введении режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. На стендах у детских площадок должны объясняться причины их закрытия, прописаны сроки со ссылкой на нормативно-правовой акт, а также напоминание о технике безопасности в период распространения коронавируса.

«Часто встречаются комментарии, что родители с детьми гуляют на детских площадках во время распространения коронавируса. Конечно, это недопустимо, но для того чтобы минимизировать такие случаи, необходимо информировать население должным образом. Во многих подъездах до сих пор отсутствует информация о мерах защиты. А площадки не ограждены даже лентой, не говоря уже о том, что жителям остается только догадываться, почему висит ограждение и когда его снимут. Минстрою России необходимо разработать рекомендации для УК, ЖСК и ТСЖ по правилам информирования собственников многоквартирных домов и посетителей детских площадок при введении субъектами РФ режима повышенной готовности из-за распространения пандемии», – отметил член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.

«Кроме того, в постановлении правительства №290 необходимо также прописать особую ответственность и порядок действий для управляющих организаций по мерам санитарно-эпидемиологических мероприятий в местах общего пользования, в том числе и на детских площадках, в периоды чрезвычайных ситуаций и эпидемии», – подчеркнула член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина.

Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ обратится в правительство России и ряд субъектов России с выработанными предложениями по повышению информированности населения о мерах безопасности в период распространения коронавируса и контроля за их исполнением.