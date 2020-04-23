ОНФ направил президенту России доклад по итогам мониторинга строительства ФАПов

Общероссийский народный фронт доложил президенту России о ходе выполнения поручения по контролю за строительством, ремонтом и оснащением фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в стране. В соответствии с данными Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) и Минздрава РФ к 31 декабря 2019 г. в 66 субъектах планировалось построить 468 ФАПов.

ОНФ совместно с Российским союзом сельской молодежи провел мониторинг введения в эксплуатацию указанных объектов. На 12 декабря 2019 г. в 39 субъектах 210 объектов были не введены в эксплуатацию. Оценив риск недостижения целевого показателя федерального проекта, ОНФ направил запросы в субъекты. К 25 февраля 2020 г. значительная часть объектов была введена в эксплуатацию. Продолжались строительно-монтажные работы 12 ФАПов в Астраханской, Архангельской, Владимирской и Костромской областях. К 9 апреля 2020 г. во Владимирской области не введены в эксплуатацию три объекта, в Архангельской области продолжается строительство одного ФАПа.

При этом к 25 февраля начали принимать пациентов только 175 ФАПов, и еще 13 получили лицензии на ведение этой деятельности. Около половины возведенных к 25 февраля 2020 г. ФАПов не функционировали. Эксперты ОНФ рекомендуют изменить паспорт федерального проекта, сократив сроки обеспечения функционирования фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Сейчас на получение лицензии и начало приема граждан отводится целый год. В Народном фронте считают, что это очень долго и затягивает достижение обозначенной в указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» цели по обеспечению оптимальной доступности для населения организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина сообщила, что эксперты ОНФ обсудят с Минздравом РФ, Минстроем РФ и субъектами РФ типичные проблемы, не позволяющие регионам укладываться в сроки, отведенные федеральным проектом, и предложат пути их решения.

«Мы считаем, что Минздрав и Минстрой должны определить четкие критерии, технические требования к строительству ФАПов. Выполняя поручения президента, мы должны выработать предложения, которые привели бы к сокращению сроков. Мы видим, что проблемы начинаются с выделения земли под строительство. Далее затягиваются сроки подготовки документации к проведению аукциона на строительство. Затем на контракты в отдаленные села не идут городские подрядчики, а местных строительных организаций там нет. Все это необходимо обсудить экспертным сообществом и помочь регионам. Не просто сократить сроки, а выдать обстоятельные директивы: как поступать, чтобы ФАП строился как можно быстрее, параллельно подбирались кадры, а не так, что ФАП построился и год стоит закрытый. И чтоб качественные объекты сдавались. В условиях распространения коронавируса эти вопросы приобретают еще большую остроту. Жители оценивают работу государственной власти по работе местной власти. И ОНФ на всех этапах должен реагировать, в этом и заключается общественный мониторинг, чтобы исключить такие нарушения», – прокомментировала итоги мониторинга Оглоблина.

ОНФ продолжит мониторинг строительства ФАПов и к 20 июня представит президенту новый доклад.