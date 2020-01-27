Обращение ОНФ к президенту помогло наладить своевременность выплат социальных пособий в регионах страны

После обращения эксперта ОНФ, учредителя движения «Совет матерей» Татьяны Буцкой к президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину по поводу задержек выплат социальных пособий в регионах гражданам перечислили полагающиеся им средства за январь.

Буцкая пояснила, что речь идет о так называемых «путинских» пособиях, которые выплачиваются из федерального бюджета. Они предназначены для семей, у которых среднедушевой доход в прошлом году составлял полтора прожиточных минимума, а с этого года – два прожиточных минимума.

«Для многих эти выплаты составляют существенную долю дохода, на который живет семья», – пояснила Буцкая.

Ранее на встрече главы государства с представителями общественности в Липецкой области она обратила внимание Владимира Путина на задержки выплат по таким пособиям на региональном уровне.

Буцкая рассказала, что обращения от жителей стали поступать с конца ноября из различных регионов: Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики, Дагестана и так далее.

«Мы выделили 12 проблемных регионов. Но жалобы также приходили и из других субъектов нашей страны. Так что проблема оказалась распространенной. Просто масштабы ее везде разные», – пояснила Буцкая.

Так, в некоторых субъектах говорили о задержках выплат на месяц, в других – на два и даже на три месяца.

«Чтобы такого больше не повторилось, пришлось заявить о проблеме на всю страну и попросить президента вмешаться, обратиться к губернаторам», – отметила Буцкая.

Путин, в свою очередь, подтвердил, что социальные выплаты из федерального бюджета перечисляются вовремя, без задержек.

«Это просто сбой на региональном уровне. Безусловно, на встречах с коллегами, с губернаторами обязательно буду об этом говорить», – отметил глава государства.

После разговора Буцкой с Путиным жители многих регионов, которые ранее жаловались на задержки, сразу же сообщили, что им перечислили пособия за январь. Они должны были прийти еще до 10 января, однако вновь задерживались, и даже 20 января никаких начислений не было, рассказала Буцкая. «Видимо, губернаторы решили не дожидаться разговора с президентом», – отметила она.

Буцкая подчеркнула, что ОНФ и «Совет матерей» продолжат следить за ситуацией.