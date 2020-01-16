Активисты ОНФ организовали просмотр и обсуждение ежегодного Послания Президента России В.В.Путина

Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации. Региональное отделение ОНФ в Республике Коми организовало широкое общественное обсуждение (дискуссии) основных тезисов Президента России с экспертным сообществом и представителями органов исполнительной власти субъектов РФ в день после онлайн трансляции.

Просмотр Послания и обсуждения состоялись Доме народных ремесел «Зарань» в Сыктывинском районе (с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.67), во Дворце творчества детей и учащейся молодежи в Сыктывкаре, а также в Центральных библиотеках всех муниципальных образований республики.

«В послании Федеральному собранию Путин представил колоссальные меры по поддержке семей, и особенно семей с детьми. Очень важно, что Президент начал свое выступление с проблем демографии. Пособия на рождение первого ребенка, продление материнского капитала до 2026 года, снижение ипотечных ставок для молодых семей, бесплатное питание для детей начальной школы, увеличение пособий для нуждающихся семей. Это все очень затратные, но крайне необходимые предложения, озвученные президентом», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Мария Кузьбожева.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Коми, председатель профсоюза работников здравоохранения Ольга Федулова поддержала предложения Владимира Путина о необходимости сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. «Народный фронт уже не первый год занимается этой проблемой. Важно, что сейчас президент сделал акцент не только на контроле за строительством и капитальным ремонтом ФАПов и амбулаторий на селе, но и за их технологическим состоянием, обеспечением современным оборудованием, а также наполнением квалифицированными медицинскими кадрами» — отметила Федулова.