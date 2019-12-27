Эксперты ОНФ одобрили правила оценки аварийных зданий и призвали правительство разработать программу переселения с 2024 года

Эксперты ОНФ призывают правительство и Минстрой РФ не ограничиваться утверждением свода правил «Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния».

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев подписал соответствующий приказ, сообщает ТАСС. Разработка документа была выполнена для установления однозначных критериев признания жилых домов аварийными и порядка оценки их состояния в соответствии с такими критериями.

Среди положительных аспектов принятия нового документа эксперты ОНФ отмечают описание ускоренной процедуры признания здания аварийным, прописанные критерии аварийности для каждого вида материала, доступность изложения.

«В муниципальных межведомственных комиссиях, которые признают дома аварийными, мало высококвалифицированных специалистов данной отрасли. В новых правилах оценки все требования прописаны четко, обучить им чиновников будет несложно», – заявила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Народного фронта Светлана Калинина.

При этом она напомнила, что в стране в бывших вахтовых поселках остается большое количество домов блокированной застройки. По данным на 1 января 2017 г., таких зданий – 4% от всего жилого фонда, признанного аварийным. Баракам по 70–80 лет, но из-за пробелов в законодательстве не все муниципалитеты признают их многоквартирными домами, соответственно, жильцы продолжают оставаться заложниками ситуации. Новые правила их проблем не решают. Калинина также подчеркнула, что признание зданий аварийными – всего лишь небольшая часть глобальной задачи – обеспечения безопасности жизни и здоровья проживающих в этих домах людей.

«Результаты мониторинга ОНФ свидетельствуют: муниципалитеты избегают признавать дома аварийными, потому что у них нет средств на решение проблемы. Нужно принимать следующую федеральную программу расселения с 2024 года, которая должна учесть проблемы реализации первой и второй программ», – заключила Калинина.