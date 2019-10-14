Эксперты ОНФ в Коми попросили власти решить проблемы с общественным транспортом и медпомощью для жителей поселка Воргашор

Эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Республике Коми побывали в поселке Воргашор, встретились с главными врачами и другими представителями медицинского сообщества. Ранее к общественникам обратились местные граждане по проблемам, связанным с медицинским, а также транспортным обслуживанием. Активисты ОНФ взяли на контроль решение этих вопросов.

На встрече была достигнута договоренность о сохранении ставки акушера-гинеколога и палаты интенсивной терапии в поселковом медицинском отделении. Главный врач Воркутинской больницы скорой медицинской помощи Михаил Плантус сообщил активистам ОНФ, что в ближайшее время правительство и минздрав региона проведут закупку специального реанимационного шестиколесного вездехода для обслуживания Воргашора и других поселков. Вездеход будет оборудован современным оборудованием и сможет обеспечить транспортировку пациентов в непогоду. Сейчас уже началась учеба персонала для работы на вездеходе, отметил главврач.

«Главные врачи Воркутинского родильного дома и Воркутинской больницы скорой медицинской помощи заверили, что медицинское обслуживание жителей Воргашора будет обеспечено на должном уровне. Необходимо добиться этого не на словах, а на деле. Информация о дополнительных мероприятиях по этому вопросу получена. Мы взяли эту ситуацию на контроль», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми, модератор тематической площадки «Здравоохранение» Ольга Федулова.

Активисты Народного фронта отметили, что в этом поселке, как и в других поселках Воркуты, в целом сложилась сложная социальная обстановка. Качество инфраструктуры ухудшается, люди уезжают. Жители сообщили, что за последние пять лет в Воргашоре были закрыты две школы, два детских сада, отделение полиции (сейчас функционирует опорный пункт полиции), дом культуры переведен в менее приспособленное здание, в котором нет подходящей сцены для выступлений, реорганизована больница.

Одна из самых острых проблем для Республики Коми, особенно в отдаленных территориях, связана с общественным транспортом. Жители жалуются, что для того, чтобы добраться в город, нужно подолгу стоять на остановке. И это в условиях арктической зоны.

«Считаем, что власти всех уровней в республике должны усилить работу по данному направлению. Региональное отделение ОНФ в Коми направило обращение в администрацию Воркуты для рассмотрения вопроса об увеличении количества маршрутных автобусов для жителей Воргашора. Также попросили проработать это и по другим поселкам. Ведь речь идет о здоровье людей, которые живут в сложных условиях Заполярья», – отметила Федулова.