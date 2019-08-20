ОНФ настаивает на введении ответственности для банков за нарушение требований законодательства при взимании долгов с граждан

Общероссийский народный фронт призывает распространить на банки действующие законодательные нормы о защите прав физлиц при взимании с них просроченной задолженности, которые пока действуют только в отношении коллекторов и иных лиц, не являющихся кредитными организациями. Соответствующий законопроект уже разработали эксперты ОНФ, он в скором времени будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

После громких скандальных случаев чрезмерно жесткого «выбивания» денег из должников-граждан, имевших место несколько лет назад, Госдума в июле 2016 г. приняла закон о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности. Данный закон установил достаточно строгие правила ведения работы по взиманию долгов с граждан, что в значительной мере до сих пор позволяет удерживать взыскателей в рамках, обеспечивающих психологическую и физическую защиту должников.

В частности, определены допустимые способы взаимодействия с должником и условия их применения, например, ограничено число личных встреч и телефонных переговоров (не более одной встречи и не более двух звонков в неделю, при этом недопустимы звонки в ночное время), запрещено раскрывать информацию о должнике, о его задолженности и о процессе взимания долга третьим лицам (в том числе сообщать о долге соседям должника или коллегам по работе), а также запрещено привлекать к взаимодействию с должником лиц с криминальным прошлым (введения ряда этих мер эксперты ОНФ добивались еще с 2015 г., отразив их во внесенном тогда на рассмотрение Госдумы законопроекте).

Однако административная ответственность за нарушение этих правил для кредитных организаций, то есть для банков, почему-то не была предусмотрена – для этой категории кредиторов введено специальное исключение из текста соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Вместе с тем, поступающие в ОНФ обращения свидетельствуют о том, что банки зачастую не отличаются в лучшую сторону от традиционных коллекторов в работе с должниками и нередко грубо нарушают нормы о защите прав физических лиц при взимании с них просроченной задолженности.

Эксперты ОНФ отмечают, что в различных регионах страны ранее складывалась противоречивая судебная практика. Так, например, Бердский городской суд в июле 2017 г. оштрафовал банк, нарушивший закон о защите прав граждан при взимании с них просроченной задолженности, на 30 тыс. руб. Похожее решение принял и суд в Костроме в декабре 2017 г.

А вот Измайловский районный суд Москвы в октябре того же года в аналогичной ситуации не согласился с представителями Федеральной службы судебных приставов (именно эта служба контролирует действия кредиторов по взиманию долгов с граждан), и прекратил производство по делу, сославшись на отсутствие состава правонарушения, то есть признал, что банк не может быть правонарушителем по таким делам. К таким же выводам в июне 2017 г. пришел Центральный районный суд в Челябинске.

В июне 2019 г. Верховный суд РФ в одном из своих постановлений отменил ранее принятые акты нижестоящих судов в Башкирии, которыми банк был привлечен к ответственности в виде штрафа в 20 тыс. руб. за нарушение закона о защите прав граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, мотивировав это тем, что кредитная организация, исходя из буквального текста КоАП РФ, не может быть субъектом такого правонарушения.

Эксперты ОНФ прогнозируют, что явно и однозначно выраженная позиция Верховного суда РФ теперь приведет к тому, что суды впредь во всех случаях будут отказываться привлекать банки к ответственности, оставляя граждан без какой-либо защиты при взаимодействии с банковскими служащими.

Разработанный ОНФ законопроект предполагает отмену введенного в КоАП РФ для банков исключения, что позволит привлекать их к ответственности за злоупотребления по отношению к гражданам при взимании долгов. В случае реализации этой инициативы должностные лица банков, например, чересчур часто названивающие должникам, могут быть оштрафованы на сумму до 100 тыс. руб. или вовсе дисквалифицированы на срок до одного года, а сами банки могут получить штраф в размере до 200 тыс. руб.

«Мы не видим какой-либо обоснованной причины для сохранения в КоАПе такой поблажки для банков, – сказала член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко. – Более того, сейчас мы наблюдаем в законодательстве недопустимое противоречие, когда сам закон о защите прав граждан при взимании долгов действует почти для всех кредиторов, включая банки, а статья КоАП, устанавливающая ответственность за его нарушение, неприменима к банкам. Это неправильное с формальной точки зрения положение оборачивается безнаказанностью банков, которые порою нарушают права должников столь же часто и бесцеремонно, как и обычные коллекторы».

На этой неделе разработанный законопроект будет отправлен на рассмотрение во фракцию «Единая Россия», затем внесен в Государственную Думу в установленном порядке депутатами, активистами ОНФ.