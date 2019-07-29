Власти Коми согласились с предложением ОНФ снизить плату за вывоз мусора с территорий гаражных кооперативов региона

Министерство энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми поддержало предложение экспертов регионального отделения Общероссийского народного фронта снизить плату за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с территорий гаражных кооперативов. В ОНФ настаивают на том, что она не должна равняться стоимости такой услуги в благоустроенных многоквартирных домах. Чиновники ведомства направили соответствующее разъяснение региональному оператору по обращению с ТКО.

«Активисты ОНФ в Коми сообщили властям, что гаражным кооперативам поступили квитанции об оплате за вывоз ТКО по нормативам, которые приравнены к нормативам вывоза мусора из благоустроенных многоквартирных домов. Председатели кооперативов отказались заключать договоры на таких условиях. Ведь понятно, что в гаражах люди не живут и столько же отходов, как в домах, не производят. И платить за него как за отдельную квартиру или дом, несправедливо. Мы попросили пересмотреть подход к вывозу ТКО с территорий гаражных комплексов», – сообщила член регионального штаба ОНФ Валентина Анфилатова.

В итоге в республиканском министерство энергетики, ЖКХ и тарифов поддержали позицию общественников.

Начальник управления энергосбережения, контроля и регулирования цен (тарифов) в непроизводственной сфере Дмитрий Коротич сообщил, что гаражные кооперативы не выделили в отдельную категорию из-за того, что органы местного самоуправления не представили замеры накопления ими отходов и не привели обоснования для такого выделения.

В министерстве согласились, что нормативы накопления отходов, установленные на одного жителя многоквартирного дома, нельзя применять в отношении гаражных кооперативов. Вывозить мусор в данном случае можно по мере накопления ТКО и в дальнейшем распределять плату за эту услугу на всех членов кооператива. Сколько мусора вывезли – за такой объем члены гаражных кооперативов и должны платить.

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми направило в адрес регионального оператора соответствующее разъяснение.

При этом сами гаражные кооперативы должны оборудовать контейнерную площадку для сбора ТКО, а также составить паспорта отходов I-IV классов опасности.

Ранее активисты ОНФ в Республике Коми добились того, что власти снизили плату за вывоз мусора для дачных обществ и товариществ, представители которых обратились за помощью к общественникам. До этого дачники, которые бывают на своих участках только в летний сезон, тоже платили, как жители многоквартирных домов.