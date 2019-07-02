В Коми ОНФ и ГИБДД создали второй совместный видеоролик по повышению безопасности на дорогах

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми и сотрудники ГИБДД по Сыктывкару подготовили второй созданный совместно видеоролик, направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий и повышение культуры водителей. Налаженный формат сотрудничества ОНФ и ГИБДД будет продолжаться: запланировано создание новых совместных видеороликов и акций.

В ГИБДД отметили, что ролик поможет не только будущим, но и действующим водителям разбираться в сложных ситуациях, не нарушать правила дорожного движения и быть более ответственными. Сотрудники полиции подчеркнули, что активисты Народного фронта при создании материала провели большую работу: в ходе рейдов зафиксировали и наглядно показали сложные моменты на дорогах в реальных условиях.

Видеоматериал рассказывает о том, что водители часто игнорируют знаки «Направления движения по полосам», установленные в Сыктывкаре на перекрестке улицы Катаева и Октябрьского проспекта, в районе торгового центра на Сысольском шоссе, 27, и на пересечении улиц Коммунистической и Карла Маркса. Здесь водители часто совершают маневр разворота с крайней левой полосы, при этом знак запрещает его выполнение, так как автомобили движутся в интенсивном потоке и для увеличения пропускной способности и снижения вероятности возникновения ДТП на этих участках организована схема дорожного движения, разрешающая движение с крайней левой полосы только в прямом направлении. По словам экспертов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми, такая невнимательность объясняется привычкой совершать маневр разворота на любом перекрестке. Сотрудники ГИБДД объяснили дорожные нюансы на данном участке, обратили внимание на необходимость строго соблюдать требование знака «Направления движения по полосам».

В видеоролике также подробно описана схема проезда на одном из центральных перекрестков города – улиц Коммунистической и Интернациональной, где недавно были установлены новые светофорные объекты и дополнительные дорожные знаки. Сотрудники ГИБДД рассказали об ошибках водителей и о том, как их избежать.

«Видеоролик, в первую очередь, направлен на повышение культуры водителей и профилактику ДТП. Призываем водителей и пешеходов региона направлять информацию в ОНФ в Коми о дорожных участках и ситуациях, по которым есть вопросы. Это будет использовано и разъяснено в следующих видеороликах по повышению безопасности на дорогах», – отметил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Алексей Воронюк.

Представители ОНФ в Коми сообщили, что видеоролики также будут использованы во время встреч общественников со старшеклассниками, которые в рамках профориентации изучают водительское дело в учебно-производственных комбинатах. Такие уроки со школьниками общественники проводят регулярно.

Общественники договорились с начальником отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Сыктывкару о том, что формат сотрудничества по вопросу повышения безопасности на дорогах будет продолжаться.

https://youtu.be/KeFV0sIDTRk