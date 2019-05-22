Подготовка к летней оздоровительной кампании

1 июня в Коми стартует летняя оздоровительная кампания.

В этом году более половины школьников республики смогут отдохнуть и укрепить здоровье в лагерях, центрах и профильных сменах – это 56 тысяч человек или 52% от общего количества. Вопросы летней оздоровительной кампании обсудили сегодня, 22 мая, на заседании регионального Правительства, которое провёл Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Как отметила министр образования, науки и молодёжной политики региона Наталья Якимова, в Коми ежегодно увеличивается количество оздоравливаемых детей, сохраняется положительная динамика охвата организованными формами отдыха.

http://rkomi.ru/news/76086/