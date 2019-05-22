Сергей Гапликов о ремонте дорог и подземных коммуникаций

Руководителям муниципалитетов необходимо синхронизировать графики дорожно-ремонтных работ и работ по ремонту подземных коммуникаций.

Сегодня на заседании регионального Правительства Глава Республики Коми Сергей Гапликов раскритиковал местные органы власти и коммунальные организации за отсутствие координации в проведении ремонта дорог и инженерных сетей.

Ежегодно возникают ситуации, когда коммунальщики, выполняя ремонтные работы по своему плану-графику, вскрывают дорожное полотно, отремонтированное накануне.

http://rkomi.ru/news/76095/